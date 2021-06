Copa America: all’Argentina basta Rodriguez, Uruguay ko

COPA AMERICA

Successo di misura per l’Albiceleste, a cui è sufficiente la rete del centrocampista del Betis in avvio di match. Vittoria per 1-0 anche per il Cile contro la Bolivia

Dopo avere pareggiato tra di loro nel debutto di questa edizione di Copa America, Argentina e Cile conquistano la loro prima vittoria, entrambe per 1-0, e volano in testa al gruppo A con 4 punti. L’Albiceleste piega l’Uruguay grazie alla rete di Guido Rodriguez messa a segno al 13’ con un preciso colpo di testa su cross di Messi. Gol del successo che arriva in avvio di match (10’) anche per la Roja, che supera la Bolivia con il destro di Brereton.

ARGENTINA-URUGUAY 1-0

L’Argentina batte un colpo e strappa di forza la sua prima vittoria in questa edizione della Copa America. Trascinata ancora da Messi (questa volta, però, in veste di uomo assist), l’Albiceleste compie un passo importante in vista della qualificazione ai quarti di finale dopo avere piegato 1-0 l’Uruguay all’Estádio Nacional Mané Garrincha di Brasília. Il successo arriva su una delle scommesse di Lionel Scaloni: quel Guido Rodríguez che alla fine gioca da titolare condividendo spazio e ruolo con De Paul. Gol che arriva già al 13’ sugli sviluppi di calcio d’angolo: giocata sulla sinistra di Messi, che con un cross millimetrico trova la zuccata di Guido Rodriguez a fil di palo. Niente da fare per Muslera sullo stacco aereo del centrocampista del Betis. La Selección domina il primo tempo, costruendo diverse nitide palle gol che costringono più volte l’esperto portiere avversario a diversi interventi decisivi per tenere i suoi compagni di squadra ancora in partita. L’Uruguay si affida a Cavani, non molto preciso. Nella ripresa la Celeste comincia a costruire alcune palle gol importanti; l’Argentina soffre, ma regge e porta a casa una vittoria importantissima. Lautaro Martinez resta un po’ in ombra nella zona offensiva del campo e viene sostituito al 52’.

CILE-BOLIVIA 1-0

Sempre con la stessa sofferenza (ma anche con lo stesso esito) dell’Argentina, il Cile supera di misura la Bolivia, conquista il primo successo del girone e compie un passo importante verso la qualificazione ai quarti. Non è una bella Roja quella che si è vista all’Arena Pantanal di Cuiabá, ma il poco convincente 1-0 contro la Bolivia basta e avanza per guardare comunque con ottimismo all’imminente futuro. Anche perché la Nazionale allenata da Lasarta parte col piede costantemente premuto sull'acceleratore, passando in vantaggio al 10’ con l’inglese naturalizzato Brereton, al debutto da titolare: assist di Vargas in contropiede, controllo e destro imparabile per il portiere Lampe. Quest’ultimo tiene poi la propria porta chiusa in maniera efficacie, opponendosi nella prima mezz’ora ai tentativi di Meneses, Pulgar, Brereton e venendo graziato da Vargas. La Bolivia inizia a crescere e si divora il pareggio con Fernandez, che fa lavorare Bravo. La gara rimane pienamente in bilico, ma non arrivano né il raddoppio da una parte, né il pareggio dall’altra. La squadra di Farias, a secco dopo 180 minuti di Copa, accarezza già l’eliminazione.