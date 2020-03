Chelsea: Hudson-Odoi positivo al coronavirus

C'è un giocatore positivo al coronavirus in Premier League. Si tratta di Callum Hudson-Odoi del Chelsea e a comunicarlo è stata la stessa società londinese con una nota apparsa sul sito ufficiale. "Il giocatore della squadra maschile Callum Hudson-Odoi - è scritto nel comunicato - è risultato positivo al test del coronavirus. Il personale del Chelsea che è stato in contatto con lui in questi giorni si autoisolerà come da disposizione governative. Tra le persone in quarantena ci sarà tutta la squadra, lo staff tecnico e i collaboratori del club".