Premier: il manager dell'Arsenal Arteta positivo al coronavirus

PREMIER LEAGUE

Proprio nelle ore in cui la Premier League ha deciso di scendere in campo normalmente il prossimo weekend, arriva dall'Inghilterra il primo caso di un allenatore positivo al coronavirus: si tratta del manager dell'Arsenal Mikel Arteta. Lo ha annuciato il club londinese, che ha prontamente chiuso il centro d'allenamento e l'auto-isolamento di chi ha avuto contatti con lui. “Questo è davvero deludente, ma ho fatto il test dopo essermi sentito male. Sarò al lavoro non appena mi sarà permesso" il commento dell'ex vice di Guardiola. In giornata il Leicester aveva annunciato la positività di tre giocatori, mentre il terzino del Manchester City Benjamin Mendy si è messo in auto-isolamento perché un parente potrebbe essere positivo.

IL COMUNICATO DELL'ARSENAL

"Il nostro centro di formazione Colney di Londra è stato chiuso dopo che il capo allenatore Mikel Arteta ha ricevuto un risultato positivo al COVID-19 questa sera.

Il personale dell'Arsenal che ha recentemente avuto stretti contatti con Mikel si auto-isolerà come da linee guida sanitarie del governo. Ci aspettiamo che ci sia un numero significativo di persone provenienti da Colney, inclusi l'intera prima squadra e lo staff di allenatori, nonché un numero minore di persone della nostra Hale End Academy che abbiamo anche temporaneamente chiuso per precauzione.



Ci aspettiamo che coloro che non hanno avuto stretti contatti con Mikel tornino al lavoro nei prossimi giorni. Nel frattempo i nostri centri di formazione di Colney e Hale End subiranno una pulizia profonda e le altre sedi dei nostri club funzioneranno normalmente.



L'amministratore delegato Vinai Venkatesham ha dichiarato: “La salute della nostra gente e del pubblico è la nostra priorità ed è su questo che ci concentriamo. I nostri pensieri sono con Mikel che è deluso ma di buon umore. Stiamo dialogando attivamente con tutte le persone interessate per gestire questa situazione in modo appropriato e non vediamo l'ora di tornare all'allenamento e giocare non appena i pareri medici lo consentiranno. "



Il direttore sportivo Raul Sanllehi ha aggiunto: “Mikel e l'intera prima squadra, i giocatori e lo staff, saranno pienamente supportati e non vediamo l'ora di tornare ad allenarci e a giocare non appena i medici lo consentiranno. Ovviamente il pieno recupero di Mikel è la priorità ora per tutti noi. "

Lavoreremo con Public Health England nei prossimi passi per quanto riguarda le nostre strutture e il nostro personale, e con la Premier League, la Football Association e i club competenti in merito alle nostre prossime partite in Premier League e Emirates FA Cup.

È chiaro che non saremo in grado di giocare alcuni incontri nelle date attualmente programmate. Aggiorneremo i tifosi che hanno i biglietti per le prossime partite con maggiori informazioni il prima possibile.



Ora stiamo lavorando per rintracciare tutte le altre persone che hanno recentemente avuto stretti contatti con Mikel. Faremo sapere loro cosa è successo e dovrebbero seguire la guida del SSN che probabilmente raccomanderà l'autoisolamento.



Mikel ha dichiarato: “Questo è davvero spiacevole, ma ho fatto il test dopo essermi sentito male. Sarò al lavoro non appena mi sarà permesso".