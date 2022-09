Chelsea, Graham Potter è il nuovo allenatore: firma fino al 2027

UFFICIALE

L'ex tecnico del Brighton si siede sulla panchina occupata da Thomas Tuchel solo un giorno fa

Sulle sponde del Tamigi è appena iniziata una nuova era: Graham Potter è ufficialmente il nuovo allenatore del Chelsea. Ad annunciarlo è la stessa società londinese, che poche ore fa aveva esonerato clamorosamente Thomas Tuchel. Decisiva, nella visione del nuovo proprietario americano Boehly, la sconfitta per 1-0 contro la Dinamo Zagabria all'esordio di Champions League. Potter si lega al Chelsea per cinque anni. Al Brighton, club che lascia improvvisamente, una compensazione di circa 25 milioni di euro.

Potter sbarca a Stamford Bridge sulle ali dell'entusiasmo: al quarto anno da allenatore in Inghilterra, ha trascinato il suo Brighton verso la posizione più alta in classifica della sua storia (il 9° posto in Premier League dell'anno scorso), confermando lo stato di forma del suo gruppo anche quest'anno con una partenza lanciata in campionato; il nuovo tecnico dei blues infatti, lascia il Brighton in quarta posizione tre punti sopra il Chelsea. A Londra Potter ritroverà Marc Cucurella, passato dal Brighton al Chelsea questa estate per la cifra monstre di 65 milioni di euro più bonus.

IL COMUNICATO DEL CHELSEA

"Il Chelsea Football Club è lieto di accogliere Graham Potter come nostro nuovo allenatore, unendosi a noi con un contratto quinquennale per portare il suo calcio progressista e il suo allenatore innovativo al Club".

POTTER: "ORGOGLIOSO DI RAPPRESENTARE IL CHELSEA"

"Sono incredibilmente orgoglioso ed entusiasta di rappresentare il Chelsea FC, questo fantastico club. Sono molto entusiasta di collaborare con il nuovo gruppo di proprietà del Chelsea e non vedo l'ora di incontrare e lavorare con l'entusiasmante gruppo di giocatori e di sviluppare una squadra e una cultura di cui i nostri fantastici fan possano essere orgogliosi. Vorrei anche esprimere i miei sinceri ringraziamenti al Brighton & Hove Albion per avermi concesso questa opportunità e in particolare a Tony Bloom e a tutti i giocatori, allo staff e ai tifosi per il loro continuo supporto durante la mia permanenza al club".