L'ECA diventa European Football Clubs: "Squadre sempre al centro"

L'ECA (European Club Association) diventa EFC (European Football Clubs). Presentato a Roma, durante la tre giorni dell'assemblea generale, il programma di rebranding dell'organizzazione che raccoglie oltre 800 club di 55 paesi diversi. "Il lancio di EFC rappresenta un momento fondamentale nell'evoluzione e modernizzazione della nostra grande istituzione - le parole del presidente EFC, Nasser Al-Khelaifi - . Abbiamo posto le parole 'football clubs' e le tre lettere più importanti — EFC — al centro del nostro nome, per comunicare più chiaramente chi siamo e cosa rappresentiamo. Ma questo è molto più di un semplice rebranding: dimostra che pensiamo in modo diverso e spingiamo sempre oltre i confini per migliorarci continuamente. Soprattutto, è una dichiarazione che il calcio è al centro di tutto ciò che facciamo, e che i club sono al centro di tutto ciò che rappresentiamo. Il nostro nome riflette finalmente il nostro scopo, e il nostro scopo riflette il nostro nome. Non smetteremo mai di lavorare per gli interessi collettivi di tutti i nostri membri e per lo sviluppo del calcio dei club nel suo insieme".