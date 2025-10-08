Logo SportMediaset
Genoa e Sampdoria, il comunicato: "Al lavoro per riqualificazione stadio Marassi"

08 Ott 2025 - 14:20
In seguito alla pubblicazione di alcune notizie diffuse negli ultimi giorni, il Consiglio di Amministrazione di Genova Stadium S.r.l. - società partecipata in misura paritetica da Sampdoria e Genoa, avente quale scopo l'implementazione del progetto di ammodernamento e riqualificazione dello stadio 'Luigi Ferraris' e delle aree limitrofe - intende precisare quanto segue. "La Società, unitamente ai due club, è impegnata nello sviluppo di un progetto condiviso avente ad oggetto la riqualificazione del 'Ferraris'. Tale impegno congiunto procede in un clima di piena collaborazione, con l'obiettivo comune - condiviso anche con l'Amministrazione Comunale - di restituire alla città e alle tifoserie un impianto moderno, funzionale e all'altezza delle ambizioni di entrambi i club. Il progetto si sta evolvendo nel pieno rispetto delle direttive e delle tempistiche previste dalla normativa vigente (c.d. "Legge Stadi") e in costante interlocuzione con l'Amministrazione Comunale, che la Società desidera ringraziare per la continua disponibilità e collaborazione", si legge nella nota. "A conferma dei progressi dell'iniziativa, la Società ha già presentato al Comune di Genova una prima versione del Piano Economico-Finanziario, documento cardine per la valutazione della sostenibilità dell'opera, che vede il coinvolgimento di partner di primario standing e di principali operatori internazionali del settore, a garanzia della qualità e della solidità della proposta. Genova Stadium, insieme ai club soci e ai propri partner, è attivamente impegnata nell'individuazione della struttura finanziaria più idonea all'attuazione dell'operazione, con la determinazione di portare a compimento un progetto di fondamentale importanza per i club e per la città di Genova", conclude il Consiglio di Amministrazione Genova Stadium.

14:44
L'ECA diventa European Football Clubs: "Squadre sempre al centro"
14:25
Roma, Dan Friedkin: "Gasperini? Non potremmo essere più felici"
14:20
Genoa e Sampdoria, il comunicato: "Al lavoro per riqualificazione stadio Marassi"
14:17
Cambiaghi: "Essere in Nazionale è un sogno, devo tanto a Italiano"
14:15
Nicolussi Caviglia in Nazionale: "Cruijff e Pirlo i miei modelli"