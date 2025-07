Scacco matto a ChatGPT, Carlsen vince contro l'AI senza perdere nemmeno un pezzo

Ma questa sfida a scacchi tra uomo e macchina è solo l’ultimo capitolo di una lunga serie. Dalle 6 vittorie su 7 partite di Kasparov contro Deep Blue nel 1997, passando per AlphaZero di DeepMind, fino alle moderne AI integrate nei motori come Stockfish o Lc0, le distanze tra la mente umana e calcolo meccanico sono sempre più sottili, tanto da far pensare che oggi la tecnologia sia superiore al raziocinio umano. In un’epoca in cui l’IA è sempre più presente nelle nostre vite, le sfide scacchistiche diventano un simbolo di convivenza tra intelligenze diverse. Dove un tempo si temeva il “sorpasso delle macchine”, oggi si celebra la collaborazione: un umano può ancora vincere, se sa come pensare.