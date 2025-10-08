Cambiaghi: "Essere in Nazionale è un sogno, devo tanto a Italiano"

"Essere in Nazionale è un sogno, darò tutto". Così il 24enne attaccante del Bologna Nicolò Cambiaghi, alla sua prima convocazione con la Nazionale maggiore, in conferenza stampa oggi a Firenze, al centro tecnico federale di Coverciano dove gli azzurri stanno preparando le partite di qualificazione al Mondiale contro Estonia, sabato 11 ottobre a Tallin, e Israele martedì 14 ottobre a Udine. "I miei modelli? Io guardo sempre i giocatori che fanno il mio stesso ruolo, negli ultimi anni sicuramente due giocatori importanti sono Insigne e Chiesa. Sono due che mi piacciono molto, ma come loro due ce ne sono anche tanti altri che studio e prendere spunto per migliorare", ha detto. "Il percorso per un giocatore è importante, le stagioni in prestito sono state importanti per accrescere il mio bagaglio. Se sono qui è anche per le varie esperienze fatte sia in B che in A. I settori giovanili sono importanti, ma è giusto farsi le ossa quando uno non è pronto per una big. Devo tanto a mister Italiano bravo ad aspettare la mia riabilitazione. Ha idee molto innovative", ha concluso.