Champions, Psg e City sono avvisate: nessuno come il Bayern in Europa

OBIETTIVO CHAMPIONS

La squadra di Nagelsmann vola a medie realizzative pazzesche con tanta voglia di riprendersi la Coppa dalle grandi orecchie

Un autentico carrarmato, che non sembra avere nessuna intenzione di fermarsi. È il nuovo Bayern Monaco del mago Julian Nagelsmann, che non ha avuto il minimo problema a raccogliere l’eredità di Flick. Nessuno in tutta Europa viaggia alle medie siderali dei tedeschi, che in Bundesliga come in Champions, stanno letteralmente volando come si è visto nell’ultimo turno di campionato, con il secco 4 a 0 rifilato al malcapitato Hoffenehim, con Nagelsmann positivo al Covid a dirigere la squadra da casa in smart working. Getty Images

In Germania, sebbene abbiano solo un punto in più in classifica rispetto al Borussia Dortmund della stella Haaland, i bavaresi hanno una media stratosferica, 33 gol segnati in 9 partite, 3,66 a gara, per il miglior attacco europeo in assoluto.

Ancora migliore è la velocità di crociera fuori dai confini tedeschi, dove con 12 gol in 3 match di Champions, senza averne subito neanche uno, hanno una media di addirittura 4 palloni in rete a partita, con la qualificazione agli ottavi già ipotecata in un gruppo comunque con Benfica, Barcellona, rullato con un secco 3 a 0 al Camp Nou, e Dinamo Kiev.

Il bomber principe è sempre Robert Lewandowski, per la serie 33 anni e non sentirli. 10 gol in Bundes, 5 in Champions, il centravanti polacco riesce ancora a fare meglio dell’extraterrestre Haaland, distanziato al momento di ben 5 segnature.

Tutti gli avversari sono avvisati, a Monaco di Baviera non hanno ancora dimenticato l’eliminazione dell’anno scorso ai quarti subita dal Paris Saint Germain, il carrarmato Bayern vola, con tanta voglia di vendetta e di riprendersi la Champions League.

