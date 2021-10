Bundesliga: il Bayern Monaco ne fa quattro, il Borussia Dortmund risponde

GERMANIA

I bavaresi stendono l’Hoffenheim, il Borussia vince 3-1 con l’Arminia Bielefeld. Successi anche per Lipsia e Friburgo

Continua il testa a testa tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund in testa alla Bundesliga. I bavaresi stendono l’Hoffenheim 4-0 con le reti di Gnabry, Lewandowski, Choupo-Moting e Coman, i gialloneri (senza Haaland) rimangono a un punto di distanza con il 3-1 all’Arminia Bielefeld firmato Emre Can, Hummels e Bellingham. Rimane in scia anche il Friburgo, 2-0 sul campo del Wolfsburg, mentre il Lipsia continua la sua risalita con il 4-1 al Furth. Getty Images

BAYERN MONACO – HOFFENHEIM 4-0

Il Bayern Monaco si conferma capolista nella Bundesliga con un convincente 4-0 interno contro l’Hoffenheim. Gli uomini di Nagelsmann (assente per coronavirus e sostituito dal vice Toppmoller) spingono fin dai primi minuti e festeggiano all’8’, ma il gol di Gnabry viene annullato dopo un controllo al Var per il fallo di Musiala che propizia l’azione. Il centrocampista si ripete al 16’, stavolta in modo regolare, e porta il Bayern in vantaggio, finalizzando un’azione orchestrata con un tiro sotto le gambe di Baumann. I padroni di casa trovano il raddoppio alla mezz’ora con Lewandowski, che scaglia nel sette da fuori area un’assistenza di Müller in contropiede. Gli ospiti non sono mai pericolosi e Neuer trascorre un pomeriggio tranquillo, mentre Musiala e Sabitzer si rendono pericolosi. Il tris arriva all’82’: sugli sviluppi di un corner, Kramaric rinvia maldestramente sulla schiena di Upamecano, il pallone finisce dalle parti di Choupo-Moting che insacca da ottima posizione. Spetta poi a Coman, subentrato a 20’ dalla fine, siglare il definitivo 4-0 su pallone filtrante di Upamecano. Il Bayern Monaco sale a 22 e resta primo, mentre l’Hoffenheim rimane a quota 11.

ARMINIA BIELEFELD – BORUSSIA DORTMUND 1-3

Nonostante l’assenza di Haaland, fermato da un infortunio muscolare, il Borussia Dortmund continua il suo inseguimento al Bayern con il successo 3-1 sul campo dell’Arminia Bielefeld. I padroni di casa si fanno vedere al 10’ con il sinistro di Hack, centrale. I gialloneri però aumentano l’intensità e passano alla mezz’ora con il rigore concesso per fallo di Brunner su Bellingham: dal dischetto l’ex Juve Emre Can spiazza Ortega e firma l’1-0. Gli ospiti raddoppiano in chiusura di primo tempo con il gran destro al volo di Hummels dal limite dell’area, a seguito degli sviluppi di un corner. Nella ripresa l’Arminia Bielefeld prova timidamente a rendersi pericoloso, ma Bellingham sigla il 3-0 al 73’ con un’azione delle sue. Il rigore causato da un intervento irregolare di Hummels e segnato da Klos all’87’ vale il 3-1 finale ma non ferma la corsa del Borussia Dortmun, che rimane a un punto dal primo posto. L’Arminia Bielefeld invece continua a soffrire a fondo classifica, penultimo a quota 5.

LIPSIA – FURTH 4-1

Il Lipsia batte il Furth in casa 4-1 e prosegue la sua risalita in classifica. Gli uomini di Marsch faticano nel primo tempo e subiscono il gioco degli avversari, che sbloccano il punteggio allo scadere grazie al rigore trasformato da Hrota. La reazione del Lipsia arriva, rabbiosa, nella ripresa. Dopo appena due minuti Poulsen trova il pareggio, anche a causa di una deviazione sul suo tiro. Il Furth va in difficoltà difensiva e concede un rigore con la trattenuta di Meyerhofer: dal dischetto Forsberg è implacabile e ribalta il punteggio. Szoboszlai fissa il punteggio sul 3-1 al 65’, infilando in rete su passaggio di Nkunku. Lo stesso Szoboszlai poi mette il cross che Novoa Ramos spedisce nel bersaglio per il 4-1 definitivo. Il Lipsia risale quindi in piena zona Europa League, a 14, il Furth è ancora ultimo a 1.

WOLFSBURG – FRIBURGO 0-2

Anche il Friburgo rimane nella zona alta della graduatoria, vincendo 2-0 sul campo di un Wolfsburg in netta difficoltà. Gli ospiti sbloccano la partita al 27’ con Lienhart, il più lesto su una ribattuta corta in ottima posizione. I Lupi reagiscono e centrano la traversa con Nmecha, ma il pareggio non arriva. Lo stesso Nmecha si vede annullare una rete per fallo di mano, poi il Friburgo raddoppia con Holer, abile a saltare il suo marcatore e piazzare il pallone all’angolino il 2-0 definitivo. I tentativi finali del Wolfsburg non cambiano l’esito della partita: il Friburgo vola a 19, ad appena tre punti dal primo posto; i Lupi, al quarto ko consecutivo in Bundesliga, si fermano a 13 e scivolano sempre più indietro.