Caso Rubiales, il nuovo corso della Spagna campione del Mondo inizia senza la Hermoso

LE SCELTE DEL NUOVO CT

Il ct Tomé motiva la decisione di lasciare a casa la giocatrice protagonista del bacio non consensuale con l'ormai ex presidente della Federcalcio iberica: "Credo sia il modo migliore per proteggerla"

Mondiale femminile, le foto del bacio incriminato tra Rubiales e la calciatrice Hermoso







1 di 5 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress 1 di 5 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Spagna femminile di calcio inizia un nuovo corso dopo la vittoria del Mondiale e le polemiche seguite al bacio non consensuale tra l'ormai ex presidente della Federcalcio iberica Luis Rubiales e la giocatrice Jenni Hermoso. Il nuovo ct Montse Tomé, che ha preso il posto di Jorge Vilda ha diramato la lista delle 23 convocate per la prossima Nations League e tra queste spicca l'assenza proprio della Hermoso. "Credo che questo sia il modo migliore per proteggerla", ha spiegato Tomé in conferenza stampa.

Vedi anche Calcio Rubiales, richiesto ordine restrittivo: dovrà stare a 500 metri dalla Hermoso "Siamo dalla parte di Jenni e di tutte le giocatrici. Crediamo che il modo per aiutarle sia stare con loro. Abbiamo creduto che l'unico modo per tutelare la Hermoso fosse quello di non chiamarla in causa" per queste partite, ha aggiunto.

"Ho parlato con le atlete. Tutto quello di cui ho discusso con loro non lo rivelerò - ha spiegato ancora -, sono cose che entrano nel nostro rapporto. Ho piena fiducia nelle giocatrici, penso che a livello professionale siamo circondati da un gruppo di atlete incredibili. Inizia una nuova fase, il contatore parte da zero".

Tomé ha invece convocato 20 delle 39 giocatrici che nei giorni scorsi hanno firmato una dichiarazione in cui si rifiutavano di giocare per la Nazionale in caso di mancati cambiamenti significativi all'interno della Federazione. Tra le firmatarie, oltre ovviamente alla Hermoso, vi è anche la due volte Pallone d'Oro Alexia Putellas.