Rubiales, richiesto ordine restrittivo: dovrà stare a 500 metri dalla Hermoso

Dalla Spagna

L'ex presidente della RFEF è al centro di uno scandalo dopo il bacio dato alla giocatrice spagnola durante i festeggiamenti del Mondiale

© Getty Images La procura di Madrid ha richiesto alcune misure restrittive nei confronti di Luis Rubiales, in conseguenza del bacio che l'uomo ha dato a Jenni Hermoso durante la premiazione del Mondiale vinto dalla Spagna: l'ex dirigente spagnolo dovrà stare ad almeno 500 metri dalla giocatrice, dovrà presentarsi ogni 15 giorni per firmare in tribunale e non potrà contattarla in alcuna maniera durante lo svolgimento delle indagini. Rubiales è stato interrogato e ha negato ancora le accuse a lui rivolte, prima dell'emissione delle misure restrittive. Avrebbe comunque risposto a tutte le domande che gli sono state rivolte per più di 45 minuti.

L'avvocato della Hermoso, Carla Vall, ha commentato: "Siamo molto soddisfatte, nel bacio non c'era nessun consenso ed è ciò che stiamo cercando di dimostrare in aula." Intervento anche da parte di Victoria Rosell, delegata del governo contro la violenza di genere: "Non permettere di avvicinarsi alla persona offesa e impedire che ci siano comunicazioni. Sono misure importanti in una causa per coercizione e aggressione."