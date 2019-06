Calcioscommesse Liga, nuove ombre su Valladolid-Valencia: "Sette giocatori comprati"

04/06/2019

Una settimana dopo i primi arresti, nuovi dettagli sullo scandalo calcioscommesse che sta travolgendo la Spagna. Il periodico El Mundo ha pubblicato la trascrizione di diverse intercettazioni su Valladolid-Valencia , partita dell'ultima giornata della Liga appena finita e che ha premiato gli ospiti qualificandoli alla Champions League. "C'è un accordo tra gentiluomini, sette giocatori comprati . Il Valencia vince sia nel primo tempo che nella ripresa segnando un gol per tempo. Sai cos'è ma nessuno può scoprirlo " dice al telefono Carlos Aranda , leader dell'organizzazione dietro alla presunta combine, ad un amico. La partita finirà proprio 0-2 con errori della difesa di casa in entrambi i gol.

I sette giocatori sarebbero tutti del Valladolid e il tramite tra Aranda e i giocatori è indicato in Borja Fernandez, capitano della squadra che si è ritirato dal calcio proprio dopo quella gara: avrebbe ricevuto soldi da Raul Bravo (ex Real Madrid) per convincere altri sei compagni, fatto avvenuto - secondo i magistrati - a casa dell'attaccante Keko.



La maggior parte delle intercettazioni in mano agli inquirenti riguarda Aranda, più cauto Raul Bravo che avrebbe cambiato spesso smartphone per essere meno rintracciabile. In attesa del processo, Aranda e Bravo sono stati rilasciati su cauzione.