Spagna, esplode la scandalo calcioscommesse: arrestati giocatori e dirigenti

28/05/2019

I fermati sono tutti spagnoli e sono tutti accusati di associazione a delinquere, corruzione tra privati e riciclaggio di capitali. Secondo gli investigatori, gli indagati avrebbero tentato di truccare almeno tre partire di Serie A, B e C spagnola, tra cui l'Huesca-Nàstic, 41a giornata della stagione 17/18. Secondo l'accusa per ogni gara truccata l'organizzazione guadagnava circa 100mila euro.



Giallo su Samu Saiz, 28 anni, tornato quest’anno al Getafe, col quale ha disputato 10 gare di Liga, in prestito dal Leeds: inserito in un primo momento nella lista dei fermati, risulterebbe invece estraneo alla vicenda. Ma gli arresti dell'operazione Oikos, come è stata ribattezza dagli inquirenti, non sarebbero finiti qua: in totale diventeranno 11 le persone indagate.



La polizia sta perquisendo la sede dell'Huesca, appena retrocesso dalla Liga. In manette sono finiti il presidente del Agustin Lasaosa e il medico sociale Galindo Lanuza.