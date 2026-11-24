Conta solo il recupero, non il contratto. È il messaggio che i dirigenti del Bayern Monaco hanno trasmesso agli agenti di Jamal Musiala in un incontro avvenuto in giornata pochi giorni dopo le critiche rivolte al club tedesco dal sindacato mondiale dei calciatori FifPro, che aveva parlato di "una strategia coordinata per esercitare pressioni su Musiala", dopo l'ultima crisi epilettica accusata dal giocatore in allenamento. Il membro del consiglio direttivo del club bavarese con delega allo sport Max Eberl ha definito i colloqui "molto, molto costruttivi". "Oggi si è discusso esclusivamente di come riportare Jamal in campo, esattamente com'era prima dell'infortunio muscolare rimediato durante la sosta per le nazionali - ha dichiarato Eberl - Questo è l'unico obiettivo del Bayern Monaco al momento: trasmettere fiducia a Jamal, senza affrontare questioni legate al denaro o altro".



Alcune figure di spicco all'interno del Bayern avevano messo in dubbio la possibilità che Musiala potesse tornare ai suoi livelli migliori, suggerendo che il prolungamento del contratto firmato l'anno scorso potesse non rispecchiare più il valore attuale del giocatore. L'ipotesi di rinegoziare un contratto a causa di problemi di salute ha suscitato la reazione da parte della FIFPRO. "I contratti vanno rispettati". Musiala fa parte della rosa di 20 convocati del Bayern per la trasferta di mercoledì in Champions contro il Lille.