Bundesliga, Fabio Silva la pareggia allo scadere: il Klassiker finisce 2-2

Guirassy prima, e Fabio Silva poi, rispondono alle reti di Laimer e Upamecano, e inchiodano il risultato sul 2-2 finale. Entrambe rimangono in cima alla classifica in Bundesliga. I bavaresi dominano sin dal primo minuto e sfiorano due volte il gol del vantaggio con Saibari nella prima mezz’ora. Al 38’ Laimer porta in vantaggio i suoi: il terzino è bravo ad arrivare per primo sulla respinta di Kobel sul suo tiro e fa 1-0. A inizio ripresa Kane ha la grande possibilità di raddoppiare, ma dal dischetto colpisce il palo, e al 60’ – quattro minuti dopo – Guirassy trova il gol del pari: il centravanti guineano batte Urbig con un tiro da centro area.