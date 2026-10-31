GERMANIA

Bundesliga, Fabio Silva la pareggia allo scadere: il Klassiker finisce 2-2

Il Borussia Dortmund recupera due volte il Bayern: equilibrio totale in vetta al campionato. Kane sbaglia un rigore a inizio ripresa

31 Ott 2026 - 20:40
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Guirassy prima, e Fabio Silva poi, rispondono alle reti di Laimer e Upamecano, e inchiodano il risultato sul 2-2 finale. Entrambe rimangono in cima alla classifica in Bundesliga. I bavaresi dominano sin dal primo minuto e sfiorano due volte il gol del vantaggio con Saibari nella prima mezz’ora. Al 38’ Laimer porta in vantaggio i suoi: il terzino è bravo ad arrivare per primo sulla respinta di Kobel sul suo tiro e fa 1-0. A inizio ripresa Kane ha la grande possibilità di raddoppiare, ma dal dischetto colpisce il palo, e al 60’ – quattro minuti dopo – Guirassy trova il gol del pari: il centravanti guineano batte Urbig con un tiro da centro area.

Passano solo sei minuti, quando ci pensa Upamecano a riportare in vantaggio il Bayern. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la sponda di Kane su cross di Kimmich termina sul destro del difensore francese, che da due passi fa 2-1. Sembra ormai tutto finito, ma all’89’ Fabio Silva riprende il Bayern con un bel destro basso a incrociare da posizione piuttosto defilata. Termina così 2-2 all’Allianz Arena: entrambe salgono a 18 punti, mantenendo così invariato l’equilibrio in vetta alla Bundesliga.

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