Intervento riuscito per l'attaccante del Bayern Monaco Harry Kane, che ha rimediato la rottura del legamento sindesmotico della caviglia sinistra durante la partita casalinga di Bundesliga del Bayern contro il Colonia. Kane si è fatto male intorno al 20', in uno scontro con il difensore Joël Schmied, ed è stato costretto a lasciare il campo. Il 33enne fresco Pallone d'oro è stato operato nella notte, fa sapere il club bavarese, e ora inizierà il programma di riabilitazione. "Buona e rapida guarigione, Harry!", l'augurio del Bayern Monaco al giocatore attraverso il profilo social ufficiale. Per il giocatore si prospettano almeno tre mesi di stop. "Gli alti e bassi della vita! Ovviamente sono molto deluso per questo infortunio ma come sempre è un’opportunità per dimostrare resilienza e migliorare in vista del 2027 - il messaggio di Kane ai tifosi sui social -Tornerò riposato e pronto a dare il massimo nella fase decisiva della stagione! I momenti difficili non durano per sempre, ma le persone forti sì" – Me lo ha detto il mio amico Edelman (ex giocatore di football americano). Grazie a tutti per i messaggi! Alles gut!".