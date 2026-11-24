"Nel corso degli ultimi mesi insieme al mio team abbiamo provato tutto per trattare la mia lesione senza chirurgia. Dopo alcuni progressi molto incoraggianti all'inizio, il mio ginocchio purtroppo non ha risposto come speravamo tutti, ecco perché oggi ho subito una piccola operazione per migliorare la condizione della mia bandelletta iliotibiale". Jannik Sinner torna a parlare sui social il giorno dell'intervento al ginocchio destro cui si è sottoposto in Finlandia dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo da dopo il trionfo di Wimbledon il 12 luglio scorso. "Mi manca davvero essere in campo e ora inizierò il mio processo di recupero insieme al mio team. Grazie per tutto il vostro supporto. Ci vediamo presto!", il messaggio dell'azzurro ai suoi tantissimi tifosi.