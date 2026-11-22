C'è grande preoccupazione in casa Bayern Monaco in merito alle condizioni di Jamal Musiala. Lo scorso lunedì infatti, racconta Sky Sport De, il fantasista tedesco è stato vittima di un'altra crisi epilettica, la seconda nel giro degli ultimi tre mesi. Ricordiamo che il 23enne soffre di un disturbo neurologico funzionale che gli provoca episodi di assenza. Nonostante l'accaduto, Musiala è riuscito a riprendere l'allenamento di squadra senza problemi apparenti. La terapia farmacologica della stella del Bayern, prosegue il portale teutonico, viene continuamente aggiustata e ottimizzata in stretta collaborazione con i medici della squadra. Negli scorsi giorni il Bayern aveva manifestato una certa preoccupazione in merito al futuro di Musiala: "Potrebbe non tornare come prima". E c'è anche la grana stipendio.