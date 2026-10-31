Allianz Arena in delirio per Kane: la passerella del Pallone d'Oro prima di Bayern-Borussia FOTO

A pochi minuti dal Der Klassiker, con calciatori e arbitro già schierati in campo, Kane è uscito dal tunnel con il trofeo stretto tra le mani, poi alzato e mostrato all'intero stadio. Al centro del terreno di gioco, uno striscione a lui dedicato. Ad aspettarlo c'erano invece i dirigenti del Bayern, tra cui il presidente Herbert Hainer e l'amministratore delegato Jan-Christian Dreesen, la moglie Kate e i figli Ivy, Vivienne, Louis e Henry, tutti vestiti con la maglia del Bayern Monaco.