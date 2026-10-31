Allianz Arena in delirio per Kane: la passerella del Pallone d'Oro prima di Bayern-Borussia FOTO

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A pochi minuti dal Der Klassiker, il pubblico bavarese tributa il meritato omaggio all'attaccante inglese: "Fiero di essere un calciatore del Bayern". Fischi dai tifosi del Borussia
Serata unica per Harry Kane all'Allianz Arena. L'attaccante inglese ha "presentato" il Pallone d'Oro conquistato lunedì scorso a Londra al pubblico bavarese prima di Bayern Monaco-Borussia Dortmund ed è stato accolto dai tifosi di casa in delirio.
A pochi minuti dal Der Klassiker, con calciatori e arbitro già schierati in campo, Kane è uscito dal tunnel con il trofeo stretto tra le mani, poi alzato e mostrato all'intero stadio. Al centro del terreno di gioco, uno striscione a lui dedicato. Ad aspettarlo c'erano invece i dirigenti del Bayern, tra cui il presidente Herbert Hainer e l'amministratore delegato Jan-Christian Dreesen, la moglie Kate e i figli Ivy, Vivienne, Louis e Henry, tutti vestiti con la maglia del Bayern Monaco.
Per l'inglese, poche ma sentite parole: "Sono estremamente fiero di essere un calciatore del Bayern. Il supporto che mi avete mostrato da quando sono arrivato è stato incredibile. Sono molto orgoglioso di presentarvi questo trofeo e spero di vincere molti altri titoli insieme. Grazie!".
A rovinare il momento, anche se solo parzialmente, i fischi dei tifosi ospiti del Borussia Dortmund al momento dell'ingresso in campo di Kane. L'Ad Dreesen ha risposto in modo ironico: "Grazie al pubblico... e anche ai tifosi del Dortmund".