Tegola in casa Milan in vista del doppio impegno di Europa League contro l'Olympiacos e di campionato contro il Cagliari. Luka Modric, fa sapere il club rossonero, ha infatti accusato, nel corso della gara vinta 5-1 contro il Frosinone, un risentimento muscolare al retto femorale della coscia destra. Difficile quindi che possa essere disponibile per la trasferta europea di Atene e da valutare per quella di lunedì prossimo a Cagliari. Lo staff medico del Milan punterebbe ad averlo a disposizione per la gara contro il Parma del 6 dicembre. In Grecia non ci sarà nemmeno Pavlovic, ancora alle prese con qualche problema fisico, mentre potrebbe tornare disponibile Tomori.