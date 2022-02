Bundesliga: un autogol lancia il Bayern a +9. Ko Union e Friburgo

GERMANIA

Gli uomini di Nagelsmann vincono 3-2 contro il Lipsia grazie a un’autorete di Gvardiol. Vincono Augsburg e Colonia, pari Gladbach

Il Bayern Monaco sfrutta un pizzico di fortuna e allunga in testa alla Bundesliga. Nella 21ª giornata, i bavaresi stendono il Lipsia 3-2 grazie all’autorete di Gvardiol e vanno a +9 sul Dortmund, impegnato domani. Nelle altri sfide, successi pesanti per l’Augsburg, 2-0 all’Union Berlino, e il Colonia, 1-0 al Friburgo. Il Mainz stende l’Hoffenheim 2-0, spettacolare 3-2 dell’Eintracht a Stoccarda. Termina 1-1 Arminia- Mönchengladbach.

BAYERN MONACO – LIPSIA 3-2

Tanto spettacolo e un po’ di fortuna nella vittoria 3-2 del Bayern Monaco sul Lipsia, partita di cartello del sabato di Bundesliga. I bavaresi controllano il gioco ma si fanno spesso riprendere: Müller scrive il primo vantaggio al 12’ infilando una respinta corta sul tiro di Lewandowski, l’ex Milan André Silva pareggia al 27’ spingendo in rete un pallone vagante. I padroni di casa colpiscono un palo con Coman e tornano avanti al 44’ con il colpo di testa di Lewandowski su cross dello stesso ex Juve. Il Lipsia reagisce ancora e al 53’ trova il 2-2 con Nkunku, freddo nel battere Neuer sul pallone verticale di Laimer in contropiede. La partita viene allora decisa da un’autorete: sul cross di Gnabry, Gvardiol interviene in scivolata e manda nella propria porta con una sfortunata deviazione. Il Bayern ringrazia la dea bendata e, almeno per una notte, si porta a +9 sul Borussia Dortmund, impegnato contro il Leverkusen. Il Lipsia scivola in settima posizione, a 31.

AUGSBURG – UNION BERLINO 2-0

Passo falso indolore dell’Union Berlino in ottica Champions League. La squadra di Promel cede 2-0 sul campo dell’Augsburg, in una partita controllata dai padroni di casa fin dai primi minuti. Ne bastano solo 16 per permettere a Gregoritsch di sbloccare l’incontro, approfittando di un errore difensivo. In chiusura di primo tempo l’attaccante sfiora il bis centrando la traversa, ma il raddoppio arriva comunque al 59’ con il missile dalla distanza di Hahn. L’Augsburg si tira fuori dai guai e sale in quartultima posizione, l’Union ferma la corsa europea ma rimane quarta.

ARMINIA BIELEFELD – BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 1-1

Arminia Bielefeld e Borussia Mönchengladbach non si fanno male in una sfida dall’amaro sapore della lotta per evitare la retrocessione e si accontentano dell’1-1. I padroni di casa passano in vantaggio al 19’ con la splendida rete di Serra, bravo a liberarsi sulla destra e a incrociare con il mancino nel sette. La risposta Borussia arriva al 38’ con il colpo di testa in tuffo di Pléa su cross di Hoffmann. Il pareggio lascia entrambe le squadre sul filo del rasoio: il Mönchengladbach a +2 sulla zona playout, l’Arminia a +1.

COLONIA – FRIBURGO 1-0

Il Friburgo non approfitta del passo falso dell’Union Berlino e perde sul campo del Colonia una sfida dal gusto europeo. Agli uomini di Pawlak basta il destro di Modeste su suggerimento di Thielmann al 23’ per mettere in cassaforte tre punti pesantissimi nella lotta per le prime posizioni. Gli ospiti troverebbero il pareggio con Sallai a inizio ripresa, ma il Var annulla per fuorigioco. Il Colonia sale quindi a 32, in piena zona Europa League, e si porta a una sola lunghezza dal Friburgo e a due dal quarto posto.

MAINZ – HOFFENHEIM 2-0

L’Hoffenheim incappa nel terzo ko consecutivo in Bundesliga e si allontana sempre di più dalla quarta posizione, perdendo 2-0 sul campo del Mainz. Gli ospiti partono forte e sfiorano il vantaggio con due colpi di testa, ma sia quello di Rutter al 4’ sia il tentativo di Dabbur al secondo della ripresa vengono respinti dal palo. Il Mainz non si disunisce e colpisce nel finale con il guizzo di Jae-Sung Lee al 79’ e il rigore realizzato da Niakhaté cinque minuti dopo. Con questa vittoria, gli uomini di Svensson si aggiungono alle pretendenti per l’Europa, andando a 30 punti, uno in meno dell’Hoffenheim.

STOCCARDA – EINTRACHT FRANCOFORTE 2-3

L’Eintracht Francoforte espugna Stoccarda prendendosi con le unghie e con i denti un pazzesco 3-2. Gli ospiti vanno in vantaggio dopo appena 7’ con N’Dicka, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma vengono raggiunti al 42’ da Anton. A decidere è allora la doppietta di Hrustic, che prima riporta l’Eintracht avanti con un tiro dal limite a inizio ripresa e poi firma il 3-2 finale al 77’, dopo il momentaneo (nuovo) pareggio portato dall’incornata di Kalajdzic al 70’. Francoforte a quota 31, lo Stoccarda (alla terza sconfitta di fila) resta penultimo a 18 e vede spettri sempre più neri.