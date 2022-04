Bundesliga: solo 0-0 per il Leverkusen, Lipsia quarto a -1

GERMANIA

Le aspirine sbagliano un rigore e si fermano in casa del Bochum, Tedesco ne approfitta e batte 3-0 l'Hoffenheim

La ventinovesima giornata di Bundesliga si chiude con un super Lipsia, che travolge 3-0 l'Hoffenheim con i gol di Nkunku (5'), Halstenberg (20') e Szoboszlai (44') e si porta a -1 dal terzo posto del Leverkusen, che sbaglia un rigore con Diaby e non va oltre lo 0-0 in casa del Bochum. Colpo esterno del Friburgo, che con Grifo e Petersen passa 2-1 sul campo dell'Eintracht Francoforte: inutile il momentaneo pareggio di Kostic. Getty Images

LIPSIA-HOFFENHEIM 3-0

Il Lipsia non sbaglia e approfitta del mezzo passo falso del Leverkusen, confermandosi in zona Champions e avvicinandosi al terzo posto delle aspirine. Lo 0-0 dura poco più di 4 minuti, poi Nkunku insacca sulla punizione di Szoboszlai: la rete, inizialmente annullata per fuorigioco, viene assegnata dopo la revisione del Var. Al 20', è già 2-0 grazie al poderoso diagonale mancino di Halstenberg, servito da un rimpallo di Laimer, mentre prima dell'intervallo arriva il tris con Szoboszlai, che insacca sulla sponda di testa di Nkunku dopo una splendida accelerazione sulla destra di Simakan. Il secondo tempo è pura accademia per il Lipsia, che vince 3-0 e si porta a 51 punti, tenendo a distanza il Friburgo quinto e allo stesso tempo avvicinandosi al terzo posto del Bayer Leverkusen, distante ora solo una lunghezza. Si complica, invece, la corsa all'Europa dell'Hoffenheim, sesto insieme all'Union Berlino con 44 punti e solo a +1 sul Colonia.

BOCHUM-LEVERKUSEN 0-0

Il Leverkusen non va oltre lo 0-0 sul campo del Bochum e vede ridursi a 4 punti il vantaggio sul quinto posto. Le aspirine sprecano la più grande occasione a metà ripresa, con Diaby che dal dischetto sbaglia un rigore scivolando e colpendo due volte il pallone, che entra in porta ma irregolarmente. I padroni di casa, invece, centrano una traversa nel primo tempo con Danilo Soares: finisce così 0-0, con il Leverkusen a quota 52 e ora solo a +1 sul quarto posto del Lipsia, mentre il Bochum sale a quota 36 e ipoteca la salvezza.

EINTRACHT FRANCOFORTE-FRIBURGO 1-2

Brutto ko per l'Eintracht Francoforte, che perde 2-1 in casa contro il Friburgo, pienamente in corsa per la zona Champions. La sfida si sblocca al 27': Sallai libera Grifo che, solo davanti a Trapp, non sbaglia firmando l'1-0 ospite. Nel secondo tempo, i padroni di casa pareggiano grazie a Kostic, servito da Hauge. Al 69', però, Petersen spizza di testa la punizione di Gunter e sigla il 2-1 finale, che regge anche grazie al gol annullato a Kamada per fuorigioco. Successo fondamentale per il Friburgo, che stacca l'Hoffenheim e resta quinto a -3 dal quarto posto del Lipsia.

