Bundesliga: Lewandowski su rigore, il Bayern torna a +9 sul Dortmund

GERMANIA

Ai bavaresi basta l’1-0 in casa contro l’Augusta per portarsi a un passo dal titolo a cinque giornate dalla fine

Manca ormai pochissimo alla conquista della Bundesliga da parte del Bayern Monaco: i bavaresi ipotecano il titolo grazie all’1-0 casalingo contro l’Augusta nella 29esima giornata. In un match non brillante per gli uomini di Nagelsmann, serve un rigore di Lewandowski nel finale per portarsi nuovamente a nove punti di vantaggio sul Borussia Dortmund secondo. Martedì il ritorno dei quarti di finale di Champions contro il Villarreal. Getty Images

BAYERN MONACO-AUGUSTA 1-0

Non convince ma alla fine riesce a spuntarla il Bayern Monaco mantenendosi così a +9 sul Borussia Dortmund secondo: altro passo verso la conquista della Bundesliga per i bavaresi, ormai totalmente padroni del proprio destino a cinque giornate della fine. La partita è noiosa e priva di emozioni soprattutto nel primo tempo, anzi è l’Augusta a provarci di più mentre gli uomini di Nagelsmann sembrano spenti. Nella ripresa c’è la scossa e il Bayern attacca a pieno organico, gli sforzi sono ripagati al minuto 81’ quando Oxford intercetta con il braccio un colpo di testa di Lewandowski in area: lo stesso polacco trasforma dagli 11 metri, quanto basta per i tre punti. Adesso per il Bayern testa al ritorno dei quarti di Champions martedì contro il Villarreal, all’andata è finita 1-0 per gli spagnoli.

COLONIA-MAGONZA 3-2

Super rimonta del Colonia che resta in corsa per un posto in Europa, mentre il Magonza rischia di dire addio alle sue speranze internazionali. Sembra tutto facile per gli ospiti quando vanno in vantaggio al 14’ con Burkardt e poi raddoppiano con Onisiwo al 55’, ma poi i padroni di casa accorciano al 60’ grazie a Skhiri e provano il tutto per tutto nell’assalto finale: la rimonta si concretizza al 78’ con Ljubicic, poi all’82’ il clamoroso ribaltamento di Kilian.

FURTH-MONCHENGLADBACH 0-2

Quarto risultato utile consecutivo per il Gladbach che espugna facilmente lo stadio di un Furth sempre più ultimo e ormai in attesa solo della matematica retrocessione. Tutto facile per gli ospiti che risolvono la pratica già nel primo tempo con le reti di Thuram al 18’ e Plea al 24’, nella ripresa è solo ordinaria amministrazione.

WOLFSBURG-BIELEFELD 4-0

Nei guai il Bielefeld terzultimo mentre il Wolfsburg torna alla vittoria dopo tre ko di fila e compie un passo fondamentale verso la salvezza. I padroni di casa ringraziano Nmecha, autore di una doppietta tra l’11’ e il 38’ del primo tempo, poi dilagano in avvio di ripresa con Arnold e Kruse.

