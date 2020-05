Bundesliga, ripresa vicina: tutti in campo il 15 maggio 

I 10 casi di positività registrati con i primi 1724 tamponi e il video shock di Salomon Kalou non freneranno il ritorno della Bundesliga, che sarà il primo tra i top 5 campionati europei a ripartire. Secondo la Reuters e la Bild, la teleconferenza tra i Lander in programma domani e il cancelliere Angela Merkel, dovrebbe ufficializzare la data del 15 maggio come quella del ritorno in campo. Il campionato verrebbe così chiuso entro il 30 giugno.