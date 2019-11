Bundesliga: lo Schalke 04 piega l'Union Berlino e sale al primo posto  

GERMANIA

Lo Schalke 04 vince in rimonta sull'Union Berlino e si concede una notte da capolista in Bundesliga: il 2-1 di Gelsenkirchen vale infatti l'aggancio al Borussia Moenchengladbach al primo posto. Dopo il vantaggio firmato da Raman al 23' con una sassata, però, gli ospiti pareggiano su rigore al 36' (a trasformare è Ingvartsen). Il gol che vale vittoria è primato arriva quindi all'86' ed è firmato da Suat Serdar con un gran diagonale.

Sono in tante a sognare la vetta del campionato in Germania, e tra queste anche lo Schalke 04, che inaugura la tredicesima giornata facendo il proprio dovere e battendo non senza qualche grattacapo un'avversaria non facile come l'Union Berlino (reduce da tre successi di fila). Il gol vittoria arriva infatti solo nel finale, ma vale almeno per una notte l'aggancio al Borussia Moenchengladbach e il primo posto in Bundesliga. Aspettando, ovviamente, le partite non solo dell'altra capolista ma anche di Bayern, Lipsia e Friburgo, tutte orbitanti nelle zone altissime di un campionato tra i più incerti degli ultimi anni. Gli ospiti partono facendo la voce grossa: nei primi 10 minuti l'Union va infatti vicina al gol due volte, con Ingvartsen e Bulter. Il gol però è firmato dallo Schalke, quando Raman raccoglie al limite dell'area una spizzata di Kabak e libera un sinistro terrificante che si infila sotto la traversa. La squadra della capitale però non ci sta affatto a vestire i panni dell'agnello sacrificale: così Andersson costringe con un gran colpo di testa Nubel alla prodezza. E quindi arriva il pareggio: Nastasic stende Andrich in area, l'arbitro concede il rigore e Ingvartsen lo trasforma al 36'.

L'Union potrebbe addirittura portarsi in vantaggio, ma un altro miracolo di Nubel nega il gol capolavoro a Trimmel. L'equilibrio del primo tempo viene confermato anche nella ripresa, con Raman vicino alla doppietta e poi dall'altra parte Andersson che reclama un altro rigore e, con un colpo di testa insidioso, impegna ancora Nubel. Il pareggio sembra il risultato più giusto, fino a che all'86' Amine Harit non trova il corridoio giusto per Suat Serdar, che arriva a rimorchio dalla sinistra e con una conclusione in controbalzo trova il gol che proietta i Minatori di Gelsenkirchen in cima alla Bundesliga.