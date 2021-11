Bundesliga: impresa dell’Augsburg, che batte 2-1 il Bayern

GERMANIA

Pedersen e Hahn piegano i campioni di Germania, che non incrementano i 4 punti di vantaggio sul Dortmund secondo

L’anticipo della 12esima giornata di Bundesliga regala all’Augsburg l’impresa per 2-1 nel derby bavarese contro il Bayern Monaco pluricampione di Germania e capolista. Pedersen (23’) e Hahn (36’) portano sul doppio vantaggio i padroni di casa, che vedono poi dimezzarsi il loro margine con il gol di Lewandowski nel finale di primo tempo. L’assedio degli uomini di Nagelsmann nella ripresa non porta al pari. Il Dortmund può riavvicinarsi alla vetta. Getty Images

Alla WWK Arena arriva subito la prima grande sorpresa dopo l’ultima sosta delle Nazionali: l’Augsburg, prima di questa gara terzultimo in classifica (e ora quartultimo a quota 12), ferma i pluricampioni di Germania del Bayern Monaco nell’intensissimo derby bavarese. La formazione capolista, sempre a 28 punti, potrebbe essere riavvicinata domani dal Borussia Dortmund a una sola lunghezza. I campioni di Germania dominano letteralmente a ridosso dell’area di rigore dei padroni di casa, sfiorando il gol con un destro al volo di Richards, ma sono costretti a subire l’1-0 dell’Augsburg al 23’: cross dalla sinistra di Iago per Zeqiri, Hernandez respinge ma di fatto apparecchia per Pedersen, il cui sinistro a botta sicura buca Neuer. Ospiti che vanno addirittura sotto di due gol al 36’: pallone perso clamorosamente a centrocampo da Sabitzer, Zeqiri allarga a sinistra per Iago che trova nell’area piccola la testa di Hahn. Tuttavia ci pensa Lewandowski a riaprire tutto due minuti più tardi: Muller tocca col tacco per il polacco, che batte Gikiewicz con una gran conclusione di destro al volo da distanza ravvicinata. 2-1 all’intervallo. A inizio ripresa lo stesso Lewandowski sfiora subito il pari dopo un errore di Gumni in controllo difensivo. Passano però i minuti, il Bayern non crea altri particolari pericoli e l’Augsburg crede nell’impresa. Davies sfiora il palo dal limite; Lewandowski calcia addosso a Gikiewicz e Muller non sfrutta un facile tap-in nell’area piccola. Il triplice fischio dell’arbitro certifica il successo per 2-1 a favore di una squadra che, per il momento, esce dalla zona retrocessione.

LIPSIA A PORTE CHIUSE PER IL COVID

Il Governo della Sassonia ha stabilito delle restrizioni a seguito dell’aumento drastico dei contagi da Covid, tra cui la chiusura di nuovo degli stadi. Il Lipsia sarà costretto a giocare le prossime gare interne a porte chiuse e quindi senza il supporto dei suoi tifosi.

COVID, BAYERN-BARÇA CON IL 25% DEL PUBBLICO

Le misure restrittive introdotte dalla Baviera nelle prossime tre settimane per arginare la quarta ondata di Covid-19 avrà ripercussioni anche sulla Champions League. Bayern-Barcellona, ultima gara della fase a gironi in programma l'8 dicembre, si giocherà con al massimo il 25% del pubblico, ma non sono escluse le porte chiuse se la situazione dovesse peggiorare.