Bundesliga, il Lipsia non molla il Bayern Monaco: 2-0 allo Stoccarda e -7 in classifica

GERMANIA

Nella 31esima giornata di Bundesliga il Lipsia compie il suo dovere per prolungare le residue speranze di titolo, batte 2-0 lo Stoccarda e accorcia a 7 punti il ritardo sulla capolista Bayern Monaco. Alla Red Bull Arena gli ospiti rimangono sùbito in dieci per l’espulsione di Ahamada, poi nella ripresa i ragazzi di Nagelsmann sbloccano il risultato: dopo una manciata di secondi incorna Haidara, al 21’ raddoppia Forsberg su rigore. Getty Images

LIPSIA-STOCCARDA 2-0

Servivano tre punti per nutrire le speranze di titolo del Lipsia e la vittoria è arrivata: Stoccarda al tappeto e i punti dal Bayern Monaco si limano quindi a 7. Come i padroni di casa hanno già provato sulla propria pelle, in Bundesliga nessun match parte però già deciso dai pronostici, ma dopo soli 13 minuti Ahamada si becca un’espulsione diretta su suggerimento della Var e sembra rendere più agevole il percorso degli uomini di Nagelsmann. I ragazzi della Red Bull capiscono infatti l’occasione e spingono verso la porta di Kobel, ma per tutto il primo tempo pare esserci un sortilegio che impedisce la riuscita di qualsiasi tentativo. Basta cambiare frazione di gioco e la stregoneria svanisce, perché in una trentina di secondi Olmo disegna un bel cross ampio dalla destra e Haidara impatta di testa per il vantaggio. I secondi in classifica provano quindi a forzare con entusiasmo per chiudere la contesa, ma il portiere ospite si esibisce in una clamorosa doppia parata in serie sui due spagnoli Angelino e Olmo: al 21’ gli sforzi di resistenza però si vanificano, perché Mavropanos commette fallo in area di rigore. Forsberg non fallisce l’incarico e concretizza il doppio vantaggio, con una rimonta impossibile da concepire per uno Stoccarda in dieci uomini da oltre un'ora.

