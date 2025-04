Bundesliga: il Bayern vince ma è a pezzi, tris all’Augsburg ma anche Musiala va ko

Il Bayern Monaco vince 3-1 in rimonta sul campo dell’Augsburg e si avvicina al titolo, ma perde un altro big in vista della sfida di Champions League contro l’Inter. Nelle primissime fasi di gioco i bavaresi provano a premere sull’acceleratore, sfruttando la velocità di Sané e le qualità di Musiala e Olise. Dopo una prima parte di sofferenza i padroni di casa cominciano a prendere più fiducia, e alla mezzora passano clamorosamente in vantaggio: calcio di punizione crossato dalle parti di Giannoulis, che si sposta la palla sul destro (piede debole) e scarica in porta il suo primo gol in carriera, che vale l’1-0. Gli uomini di Kompany reagiscono immediatamente: un altro paio di fiammate di Sané e la rete del pareggio che arriva al 42’ con la zampata caparbia del solito Musiala. Un bel primo tempo si chiude in parità, sul punteggio di 1-1. Dopo l’intervallo gli ospiti colpiscono un palo con Olise, ma proprio nell’azione che quasi porta al gol del francese arriva l’ennesima tegola per Kompany: Jamal Musiala si ferma e si siede, costretto ad uscire per un brutto infortunio al ginocchio. Il tedesco lascia il campo quasi in lacrime e aiutato vistosamente dallo staff medico del Bayern, con Muller a sostituirlo. Dopo il cambio l’incontro inizia a girare a favore dei bavaresi: prima (al 58’) il secondo cartellino giallo a Zesiger (con l’Augsburg che resta quindi in dieci uomini), poi due minuti più tardi l’incornata di Kane che completa la rimonta su assist di Olise. Nella mezzora finale i bavaresi gestiscono, e chiudono i conti al 93’ con Sané. Con questo successo il Bayern sale a 68 punti, momentaneamente a +9 sul Leverkusen. Augsburg bloccato a 39 punti, a rischio sorpasso di Wolfsburg, Dortmund e Stoccarda. Tegola durissima per il Bayern Monaco, che con grandi probabilità non avrà Musiala a disposizione in Champions League contro l’Inter.