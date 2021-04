Bundesliga: il Bayern batte il Wolfsburg e vola a +7 sul Lipsia, Eintracht ko

GERMANIA

La formazione di Flick vince 3-2: decidono Musiala (doppietta) e Choupo-Moting. Il M'Gladbach travolge 4-0 la squadra di Francoforte, Schalke quasi spacciato

Nella ventinovesima giornata di Bundesliga, il Bayern approfitta del pareggio del Lipsia e torna a +7 vincendo 3-2 in casa del Wolfsburg: decidono Musiala (doppietta) e Choupo-Moting. In zona Champions, brutto ko per l'Eintracht, travolto 4-0 dal Borussia Mönchengladbach. Con lo stesso risultato, il Friburgo stende lo Schalke, ad un passo dalla retrocessione. L'Union Berlino batte 2-1 lo Stoccarda, 0-0 tra Augsburg e Arminia Bielefeld. Getty Images

WOLFSBURG-BAYERN 2-3

Il Bayern dimentica l'eliminazione dalla Champions vincendo 3-2 in casa del Wolfsburg ed ipotecando la vittoria della Bundesliga. I bavaresi costruiscono la vittoria nel primo tempo: al 15', Alphonso Davies entra in area dalla sinistra e serve Musiala, che dopo uno slalom conclude di destro e firma l'1-0 anche grazie alla complicità di Casteels, non esente da colpe nonostante la conclusione ravvicinata del classe 2003. Otto minuti dopo, ecco il raddoppio della formazione di Flick, causato ancora da un altro clamoroso errore del portiere di casa, che si fa sfuggire dalle mani il cross di Alaba e, di fatto, spalanca la porta a Choupo-Moting, che ringrazia e fa 2-0. I Lupi provano a rientrare in partita con il destro all'angolino basso di Weghorst al 35', ma i campioni di Germania in carica ristabiliscono le distanze dopo appena due minuti con il cross di Müller e il colpo di testa di Musiala, che firma la doppietta e l'1-3 ospite. Nella ripresa, i padroni di casa accorciano grazie alla zampata sul primo palo di Philipp (54') sul cross di Otavio. Nel finale, il Bayern rischia di subire il 3-3, ma il mancino di Roussillon non inquadra la porta difesa da Neuer. Con questo successo, Flick sale a 68 punti, a +7 sul Lipsia a cinque giornate dal termine. Il Wolfsburg, invece, conserva il terzo posto nonostante il ko.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-EINTRACHT FRANCOFORTE 4-0

Rischia di ridursi ulteriormente il vantaggio sul quinto posto dell'Eintracht Francoforte: la formazione di Hutter, infatti, incassa un brutto ko contro il Borussia Mönchengladbach, che dà al Dortmund l'occasione di portarsi a -4 dalla zona Champions. La sfida si sblocca dopo 10 minuti: angolo di Hofmann e colpo di testa vincente di Ginter. Dopo un rigore negato dal Var a fine primo tempo, nella ripresa arriva il raddoppio: allo scoccare dell'ora di gioco, Hofmann trova il 2-0 con una conclusione in area. Passano appena sette minuti e il Gladbach chiude i giochi con il colpo di testa di Bensebaini dopo il palo colpito da Elvedi. Nel finale, arriva addirittura il poker: lo firma al 95' Wolf, cinque minuti dopo il suo ingresso in campo. L'Eintracht crolla dopo tre vittorie di fila, mentre gli uomini di Rose dimostrano di non voler mollare l'Europa.

UNION BERLINO-STOCCARDA 2-1

Per l'Europa c'è anche l'Union Berlino, che torna alla vittoria dopo tre turni battendo 2-1 in casa lo Stoccarda. La formazione di Fischer costruisce il doppio vantaggio già nel primo tempo, con il colpo di testa al 20' di Promel e il sinistro in area al 43' di Musa, con Trimmel assistman in entrambe le reti. Ad inizio ripresa, Matarazzo inserisce Forster, che dopo tre minuti accorcia le distanze con un mancino da pochi passi che batte Kobel, bravo nel finale a tenere in vita i suoi parando due volte su Kruse. Il forcing non regala il pareggio allo Stoccarda, che incassa invece il terzo ko negli ultimi quattro incontri: finisce 2-1, con l'Union che sale a 43 punti.

FRIBURGO-SCHALKE 4-0

Ormai, c'è solo la matematica a tenere in Bundesliga lo Schalke. Il pesante 4-0 subito in casa del Friburgo vale il ventesimo ko in ventinove partite e il -14 dal quartultimo posto dell'Arminia Bielefeld a cinque giornate dalla fine. Partita subito in salita per gli ospiti: dopo 22 minuti, infatti, i padroni di casa sono già sul 2-0 grazie al tap-in di Santamaria e al rigore di Sallai assegnato per fallo in area di Huntelaar. Il passivo diventa ancora più pesante nella ripresa, con la doppietta di Gunter messa a segno tra il 50' e il 74'. Con questo 4-0, il Friburgo torna alla vittoria e cancella le due sconfitte con Arminia Bielefeld e Borussia Mönchengladbach, mentre lo Schalke rimane fermo a 13 punti ed è costretto a fare il conto alla rovescia per la prima retrocessione in 33 anni.

AUGSBURG-ARMINIA BIELEFELD 0-0

Un pareggio a reti bianche che fa sicuramente più piacere all'Augsburg, che conserva un buon margine sulla zona calda della Bundesliga. L'Arminia, invece, recrimina per l'occasione creata nel primo tempo con Voglsammer, ma deve anche ringraziare il suo portiere Ortega per le parate su Gouweleeuw a pochi minuti dall'intervallo e su Vargas al 79'. Lo 0-0 consente all'Ausgburg di salire a quota 33, a +6 proprio sull'Arminia Bielefeld che, invece, è ora solo a +1 sull'Hertha Berlino che, oltre ad avere una partita in meno, sarà avversario nella trentesima giornata: un turno che rischia di essere decisivo per la zona retrocessione.

RISULTATI E CLASSIFICHE