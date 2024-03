Bundesliga: il Bayer Leverkusen scappa a +10, Colonia ko 2-0

GERMANIA

La formazione di Xabi Alonso (in superiorità numerica dal 14’) vince con le reti di Frimpong e Grimaldo, allungando sul Bayern Monaco

© Getty Images Il Bayer Leverkusen approfitta della frenata del Bayern Monaco nella ventiquattresima giornata di Bundesliga e allunga a +10 in testa alla classifica: gli uomini di Xabi Alonso vincono con il punteggio di 2-0 la sfida in casa del Colonia, che gioca in dieci uomini dal 14’ a causa del duro intervento di Thielmann su Xhaka. Frimpong (sostituito poi nell’intervallo) sblocca la sfida al 37’, mentre il solito Grimaldo la chiude al 73’.

COLONIA-BAYER LEVERKUSEN 0-2

Ci sono buoni spunti di gioco da ambo le parti nei primi minuti della partita, che svolta quando Thielmann rimedia al quattordicesimo un cartellino rosso per un duro fallo da dietro su Xhaka. Gli ospiti iniziano quindi a spingere con maggiore insistenza, trascinati da Wirtz e Grimaldo, trovando il gol del vantaggio al 37’ con Frimpong: l'esterno sfrutta un cross dalla sinistra dello spagnolo e infila da pochi passi. Prima della chiusura del primo tempo è nuovamente il numero dieci del Leverkusen a sfiorare la rete, ma Schwabe risponde presente con un grande riflesso. L'autore del gol esce nell'intervallo (al suo posto Tella), mentre i padroni di casa ripartono con decisione e colpiscono un clamoroso palo al 51’ con la conclusione al volo di Adamyan. La squadra di Schultz continua a credere nel pareggio, approfittando di una partita non brillantissima della capolista che riesce a raddoppiare però al 73’ con il solito Grimaldo, letale col mancino su assist di Adli. Questo successo proietta il Bayer Leverkusen a +10 dal Bayern secondo, mentre il Colonia resta in zona rossa.

HOFFENHEIM-WERDER BREMA 2-1

Continua l'ottimo momento dei padroni di casa, che nel primo tempo sono già avanti di due reti grazie ad un'altra doppietta di Beier. Il numero 14 apre i conti dopo otto minuti con un destro al volo sugli sviluppi di un corner, poi raddoppia al 44’ con un mancino da distanza ravvicinata su assist di Bebou (poco prima aveva sfiorato il pari Duksch, colpendo però il palo con il suo tentativo). Il cartellino rosso rimediato da Bülter al 73' complica i piani dell' Hoffenheim, che subisce il 2-1 di Alvero nel recupero ma riesce comunque ad ottenere la vittoria ed agganciare il settimo posto, a discapito proprio del Werder.

RISULTATI E CLASSIFICHE