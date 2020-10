Bundesliga: colpi esterni per Stoccarda, Lipsia e Leverkusen, di Reus l’1-0 del Dortmund sull’Hoffenheim

GERMANIA

Nel pomeriggio di Bundesliga abbondando le vittorie in trasferta. Su tutte spicca il 2-0 del Lipsia sull’Augsburg (gol di Angelino e Poulsen) che vale agli uomini di Nagelsmann il primo posto solitario in classifica. A una lunghezza di distanza si conferma il Dortmund, avanti 1-0 con Reus sull’Hoffenheim. Stoccarda (in rete Kempf e Castro) e Leverkusen (Alario) si impongono rispettivamente su Herha e Mainz. 1-1 tra Friburgo e Werder Brema.

AUGSBURG-LIPSIA 0-2

È un gol di Angelino allo scadere del primo tempo a mettere in discesa la gara del Lipsia sul campo dell’Augsburg. I biancorossi non lasciano scampo ai padroni di casa, dominano anche nel secondo tempo grazie a un ottimo possesso palla e trovano con Poulsen al 66’ la rete che proietta gli uomini di Nagelsmann provvisoriamente in testa alla classifica di Bundesliga dopo quattro giornate.

FRIBURGO-WERDER BREMA 1-1

Si decide tutto in un primo tempo davvero frizzante tra Friburgo e Werder Brema. I padroni di casa vanno in vantaggio con Lienhart al 16’, si vedono annullare il raddoppio dal VAR poco dopo e così al 20’ il Werder ne approfitta per siglare il pari con Fullkrug su rigore. Nella ripresa, Petersen e Schmid rispondono alla traversa di Mohwald ma nessuno dei tentativi trova il fondo della rete e così le due formazioni ottengono un punto che accontenta entrambe.

HERTHA BERLINO-STOCCARDA 0-2

Più pericolosi e più cinici dei berlinesi, gli ospiti ottengono tre preziosissimi punti all’Olympiastadion trascinati dalla rete in apertura di Marc Oliver Kempf, abile al 9’ a concretizzare l’assist di un vivacissimo Didavi. Nel secondo tempo è Castro al 68’ a ribadire il vantaggio per lo Stoccarda e a consentire ai suoi, dopo aver controllato la debole reazione dell’Hertha nei restanti venti minuti, di esultare per una vittoria che vale il terzo posto in classifica.

HOFFENHEIM-BORUSSIA DORTMUND 0-1

Fatica il Borussia Dortmund contro un Hoffenheim decisamente in fiducia dopo il positivo avvio di campionato. Decisivi per i gialloneri gli ingressi nel secondo tempo di Haaland e Reus che assieme, al 76’, confezionano l’1-0 che sblocca la gara per gli ospiti dopo le tantissime opportunità mancate. Nel finale la formazione di Favre spreca diverse altre occasioni per il 2-0 ma l’Hoffenheim non ne approfitta cedendo così il passo a un Borussia che trova il secondo successo consecutivo dopo il 4-0 al Friburgo del turno precedente.

MAINZ-BAYER LEVERKUSEN 0-1

Dopo tre pareggi di fila si sblocca il Bayer Leverkusen che a Magonza trova tre punti fondamentali per la propria classifica battendo per 1-0 il Mainz. Match winner della gara è Alario che al 30’, su assist di Bailey, trova di testa il gol che decide la gara e risolleva il morale degli uomini di Bosz. A nulla valgono i tentativi di Boetius e compagni: i padroni di casa restano a quota zero punti dopo quattro giornate e assieme a Colonia e Schalke occupano il fondo della graduatoria di Bundesliga.