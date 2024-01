Bundesliga: clamoroso ko del Bayern Monaco col Werder Brema, il Leverkusen resta a +7

GERMANIA

I bavaresi sconfitti 1-0 in casa contro i biancoverdi, ora il Bayer è distante in vetta e con una sola partita in più

© Getty Images 1 di 16 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Clamoroso ko del Bayern Monaco nella diciottesima giornata di Bundesliga: i bavaresi vengono sconfitti 1-0 tra le mura casalinghe dell’Allianz Arena per mano del Werder Brema. Tanto possesso palla sterile e tante geometrie non finalizzate per la squadra di Tuchel, che viene punita al 59’ dal sinistro di Weiser. Dopo questa sconfitta il Bayern scivola a -7 dal Leverkusen capolista, con la sola partita contro il Mainz da recuperare.

BAYERN MONACO-WERDER BREMA 0-1

Crolla il Bayern Monaco, sconfitto per 1-0 all’Allianz Arena dal Werder Brema. I primi quarantacinque minuti sono piuttosto divertenti: i padroni di casa schiacciano gli avversari di fatto al limite della loro area di rigore, ma non riescono a trovare l’imbucata giusta. I biancoverdi si rendono pericolosissimi soprattutto in ripartenza, con Neuer che in un paio di occasioni deve superarsi per mantenere la porta inviolata. Al 26’ Njimah porta in avanti gli ospiti proprio con un contropiede fulmineo e solitario, ma la sua rete viene annullata dopo un controllo del Var per un fallo subito da Musiala a inizio azione. Nonostante le tante occasioni la prima frazione di gioco si chiude a reti bianche, sullo 0-0. Al rientro in campo dopo l’intervallo le cose non cambiano, ma poco prima dell’ora di gioco il Werder colpisce: al 59’ azione personale di Weiser sulla destra, conclusa con un sinistro potentissimo sotto la traversa, per l’1-0. Dopo la rete incassata Tuchel inserisce Goretzka e Muller, aumentando notevolmente il peso offensivo della squadra, ma nonostante gli innumerevoli tentativi i bavaresi non riescono a sfondare nella mezzora finale. Vince il Werder Brema e sale a 20 punti in classifica, al dodicesimo posto. Con questa sconfitta il Bayern rimane a 41 punti, a -7 dal Bayer Leverkusen e con la sola partita col Mainz da recuperare.

