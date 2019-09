Brasile, tifoso precipita per 25 metri e piomba su ragazzina: entrambi illesi

TRAGEDIA SFIORATA

Tragedia sfiorata in Brasile durante il match tra San Paolo e Gremio. Nel corso della gara, valevole per la 17a giornata del Brasilerao, un tifoso della squadra di casa è precipitato per 25 metri nel vuoto cadendo su una ragazzina di 13 anni che si trovava in un settore inferiore. Entrambi sono rimasti miracolosamente illesi e, a parte qualche escoriazione, stanno entrambi bene come informato dal club paulista. Brasile, tifoso precipita su ragazzina: illesi

Iago de Melo Rios ha parlato della sua disavventura ai microfoni di 'TV Integração', raccontando quegli attimi di puro terrore che lo hanno visto vicino alla morte. "Essendo alto, la ringhiera arrivava più o meno intorno al mio ombelico. Il mio corpo pesava in avanti e non so il perché, non sono riuscito a controllarlo. Accanto a me c'era una persona che ha cercato di trattenermi ma non ce l'ha fatta. Mi sono spaventato e ho sentito un grand dolore, senza però mai perdere conoscenza. Sto bene, ho alcune escoriazioni ma nulla di rotto".