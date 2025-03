Brasile: sette cambi contro la Colombia, ma è tutto regolare

Dopo un duro scontro di gioco al 70' tra l'ex Roma Alisson e il colombiano Davinson Sanchez, il commissario tecnico verdeoro ha infatti sfruttato correttamente il "protocollo aggiuntivo per le sostituzioni dovute a commozioni cerebrali" per fare entrare altri due giocatori rispetto ai consueti cinque cambi. "Quando viene utilizzato un sostituto per commozione cerebrale, anche la squadra avversaria ha la possibilità di utilizzare un 'sostituto aggiuntivo' per qualsiasi motivo", recita il regolamento Ifab-Fifa in vigore dal 1 luglio del 2024.