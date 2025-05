Un punto che non serve a nessuno: tra Heidenhiem e Bochum vince la paura. Lo scontro salvezza tra l'ultima e la terzultima della classifica di Bundesliga non provoca particolari scossoni: il Bochum rimanda di una settimana la retrocessione aritmetica, per l'Heidenheim invece rimane accesa qualche flebile speranza, ma la sensazione è che dovranno affrontare il playout.