Qualificazioni Conmebol: Vinicius manda ko la Colombia, Cile in crisi

BRASILE-COLOMBIA 2-1

Prosegue la scalata del Brasile: terzo successo in cinque gare e meritato 2-1 su una spenta Colombia. Senza Neymar, out per infortunio dopo la convocazione, sono i fenomeni della Liga a trascinare la Seleçao. L'Estadio Mané Garrincha assiste alla rete dopo sei minuti della Seleçao, che passa dal dischetto: è Raphinha a trasformare. Rodrygo sfiora due volte il bis con altrettanti strepitosi assoli, in un Brasile iperoffensivo: due esterni, più Joao Pedro (Brighton) al fianco di Vinicius Junior. Un assetto tattico che manda in tilt la Colombia, che si risveglia solo nel finale di tempo con una giocata di James Rodriguez: assist per Luis Diaz, destro potente dell'esterno del Liverpool ed è 1-1 al 41'. La ripresa vede annullare una rete ai Cafeteros e ci consegna un momento storico, dopo il doppio cambio obbligato per Alisson e Davinson Sanchez: forte scontro testa contro testa tra i due, entrambi devono uscire e si applica il concussion protocol stabilito dalla Fifa. Le squadre hanno dunque diritto a una doppia sostituzione extra, che il Brasile sfrutta: per la prima volta in gare ufficiali, una formazione effettua sette cambi. Non è questo a far vincere la Seleçao che, nel nono dei dieci minuti di recupero, passa: magia di Vinicius Junior, con un sinistro che decide la partita e spiazza Camilo Vargas. La Seleçao la vince al 99' e, per ora, è seconda con 21 punti alle spalle dell'Argentina (25): Colombia sesta (19) e ko per quattro volte dal tonfo in Copa America.