Boca Juniors, convocato De Rossi: pronto all'esordio

Daniele De Rossi è pronto ad esordire ufficialmente con la maglia del Boca Juniors: il centrocampista è stato infatti convocato per la prima volta da Gustavo Alfaro per la partita dei sedicesimi di finale di Copa Argentina contro l'Almagro che si giocherà tra martedì e mercoledì notte. De Rossi sarà titolare così come annunciato dall'allenatore in conferenza stampa e finalmente potrà vivere la Bombonera da giocatore Xeneizes a un mese e mezzo dall'addio dalla Roma.