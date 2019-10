Boca-De Rossi, alta tensione: possibile addio anticipato

DALL'ARGENTINA

Titoli di coda in vista per Daniele De Rossi al Boca. Secondo quanto trapela dalla stampa argentina, dopo solo due mesi l'avventura dell'ex giallorosso a Buenos Aires potrebbe essere già agli sgoccioli. Dietro la fine dell'idillio ci sarebbero da una parte i continui problemi fisici del centrocampista, dall'altra le prossime elezioni societarie. Voci e indiscrezioni che, dopo il probabile forfait anche per secondo Superclasico di Libertadores, parlano di un addio anticipato e di un crescente malcontento nella dirigenza.

Nubi dense che sembrano dare già per finita l'avventura di DDR al Boca. "L'entusiasmo e la rivoluzione che aveva generato il suo arrivo sono andate rapidamente affievolendosi - scrive La Nacion - I media che lo marcavano a uomo quotidianamente si sono defilati e i tifosi che lo immaginavano perno della squadra si stanno abituando a vederlo in panchina o più spesso in tribuna". "Persino quell'incoraggiante debutto a La Plata con il gol realizzato contro l'Almagro sembra un ricordo del secolo scorso", continua il duro articolo contro De Rossi del principale quotidiano argentino. I numeri dell'ex capitano giallorosso, del resto, delineano una situazione decisamente al di sotto delle aspettative. Dopo quattro match giocati su cinque, per Daniele sono iniziati infatti i guai fisici (due nel giro di un mese). Problemi che hanno costretto il centrocampista a restare fuori e a totalizzare in totale solo 336' di gioco.

Un minutaggio deludente per i media argentini, che hanno puntato il dito contro il rendimento in campo dell'ex giallorosso. "A livello di immagine, l'arrivo di De Rossi si è finora rivelato un successo - scrive ancora La Nacion -. A livello sportivo però non sono arrivati i risultati sperati". E non è tutto qui. Infobae, infatti, ci va giù più duro con Daniele. "De Rossi è passato in poco tempo da idolo acclamato dei tifosi a ruota di scorta dei giovani in rampa di lancio", si legge sul portale argentino. Parole pesanti, a cui fa seguito anche una riflessione su un probabile addio anticipato. Se nelle elezioni societarie di dicembre non venissero confermati il presidente Angelici e l'attuale apparato dirigente (tra cui anche Burdisso), De Rossi potrebbe essere subito costretto a preparare le valigie indipendentemente dalla durata del contratto firmato con gli xeneizes fino alla metà del 2020.