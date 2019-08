Bidoni "inglesi": i 50 peggiori giocatori della storia della Premier

FLOP D'OLTREMANICA

Ogni campionato ha i suoi "bidoni", compreso quello inglese. E così il portale britannico "FourFourfTwo" ha stilato la classifica dei 50 peggiori giocatori della storia della Premier League, Un lungo elenco pieno zeppo di nomi più o meno importanti. Alcuni di loro sono stati o sono ancora ottimi calciatori, ma non sono riusciti a trovar fortuna in Inghilterra, altri invece sono finiti rapidamente tra i flop più clamorosi della Premier, lasciando solo ricordi da brividi. Compresi tre italiani: Massimo Taibi, Andrea Silenzi e Corrado Grabbi.

Il "re" della speciale classifica stilata da FourFourTwo è Ali Dia, senegalese che nel 1996 riuscì a truffare l'allenatore del Southampton Graeme Souness e a giocare in Premier per 53' fingendosi cugino di Weah e lasciando a tutti un'indimenticabile testimonianza del suo "talento" contro il Leeds. Ma nell'elenco ci sono anche altri nomi noti al calcio italiano. Detto di Taibi, Silenzi e Grabbi, tra i peggiori 50 giocatori della storia della Premier scelti da FourFourTwo figurano anche personaggi del calibro di Roque Junior, Aleksandar Tonev, Christian Poulsen, Andreas Cornelius, Andy Van der Meyde, Thomas Brolin e Winston Bogarde. Calciatori che gli inglesi non dimenticheranno facilmente...

Premier, tra i peggiori tanti "italiani" ipp

ipp

foto-web

afp

ipp

ipp

ipp

ipp

foto-web

foto-web

I 50 PEGGIORI GIOCATORI DELLA STORIA DELLA PREMIER

50- Radamel Falcao

49- Salif Diao

48- Roque Junior

47- Nikola Jerkan

46-Aleksandar Tonev

45- Sebastien Squillaci

44- Ahmed Musa

43- Agustin Delgado

42- Jean Makoun

41- Christian Poulsen

40- Jo

39- Andreas Cornelius

38- Richard Kingson

37- Torben Piechnik

36- Dean Leacock

35- Yaya Sanogo

34- Erik Meijer

33- Konstantinos Chalkias

32- Andy Van der Meyde

31- Lukas Jutkiewicz

30- Mario Jardel

29- Ade Akinbiyi

28- Istvan Kozma

27- Marcelino

26- Leon Cort

25- Gilberto

24- Corrado Grabbi

23- Grzegorz Rasiak

22- Kostas Mitroglu

21- Bruno Cheyrou

20- Thomas Brolin

19- Ricky van Wolfswinkel

18- Albert Luque

17- Jean-Alain Boumsong

16- Marco Boogers

15- Antonio Nunez

14- Claude Davis

13- Sean Dundee

12- Eric Djemba Djemba

11- Andrea Silenzi

10- Bosko Balaban

9- Igors Stepanovs

8- Winston Bogarde

7- Bebe

6- Junior Lewis

5- Jozy Altidore

4- Milton Nunez

3- Massimo Taibi

2- Savio

1- Ali Dia