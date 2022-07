Bayern, Nagelsmann in love con una giornalista della Bild: quotidiano la solleva dall'incarico

Julian Nagelsmann è finito sotto i riflettori in Germania per una vicenda di gossip. Il 34enne tecnico del Bayern Monaco, dopo la separazione dalla moglie, è stato fotografato sul suo yacht con la giornalista della Bild, Lena Wurzenberger. Uno scatto costato caro alla reporter. Il quotidiano, infatti, l'ha sollevata dall'incarico "con effetto immediato": visto il coinvolgimento emotivo, non seguirà più i bavaresi per lavoro.

© afp