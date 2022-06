Bayern-Lewandowski sempre più ai ferri corti: no a seconda offerta del Barça

LA TELENOVELA

I bavaresi rifiutano 40 milioni più 5 di bonus: ne vogliono 50

Nonostante a parole i dirigenti continuino a dichiarare la sua incedibilità, nei fatti c'è una trattativa tra il Bayern Monaco e il Barcellona per Robert Lewandowski. I tedeschi, però, per il momento restano intransigenti con le proprie richieste e, secondo il quotidiano Bild, hanno rispedito al mittente l'ultima offerta del Barça per ingaggiare Lewa. Il club bavarese ha bocciato la proposta dei catalani, che prevedeva 40 milioni fissi più cinque in variabili, e pretende 50 milioni di euro per lasciar partire l'attaccante polacco con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto. Nelle scorse settimane gli spagnoli avevano ricevuto un altro secco no all'offerta di 32 milioni più 5 di bonus. © Getty Images

È davvero una guerra di nervi quella tra il Bayern e Lewandowski. Il calciatore ha più volte ribadito che la sua avventura in Baviera è ormai conclusa e non ha nessuna intenzione di presentarsi al raduno che inizierà il 12 luglio. I dirigenti bavaresi hanno risposto sempre con dichiarazioni di completa chiusura alla sua partenza, anche dopo l'acquisto di Sadio Mané dal Liverpool. "Per come stanno le cose a Monaco e da quello che ho sentito in diverse conversazioni, il Barcellona può risparmiarsi altre offerte - le parole del presidente onorario Uli Hoeness -. Penso che le dichiarazioni di Oliver Kahn, Herbert Hainer e Hasan Salihamidzic, in cui dicono che Lewandowski adempirà al suo contratto, siano state chiare".

Nella realtà una trattativa c'è da parecchie settimane, ma non è facile da chiudere. In primo luogo per i noti problemi finanziari del Barcellona, in secondo luogo perché i tedeschi non hanno alcuna intenzione di fare sconti e pretendono per il 33enne fuoriclasse la bellezza di 50 milioni.

Vedi anche Calcio estero Il Bayern Monaco annuncia Mané: via libera per Barcellona-Lewandowski?