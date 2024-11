Il Bayern Monaco non lascia sola Grohs: portiere della femminile malata di tumore, club le rinnova il contratto

L'annuncio della malattia è stato come un fulmine a ciel sereno, con Mala Grohs che ha fatto sapere di essere affetta da un tumore maligno. "Questa è certamente una sfida che non mi aspettavo di dover affrontare in questo momento," ha dichiarato Grohs in un video emotivo, sottolineando che "con l'aiuto di tutti qui, supererò sicuramente questa difficoltà."