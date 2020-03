Bayern, l'allenamento ai tempi del coronavirus è in video-conferenza

Come tanti connazionali sono costretti allo smart working da casa a causa della pandemia da coronavirus, anche il Bayern Monaco ha escogitato un modo unico per tenere in contatto i compagni di squadra. Neuer e compagni, in attesa di una Bundesliga che non ancora non si sa quando ripartirà, si stanno tenendo in forma allenandosi nella comodità della propria casa. I calciatori si allenano tutti insieme in video-conferenza, con sessioni che durano tra 75 e 90 minuti a seconda degli esercizi.