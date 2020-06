Bayern, Coman è Mr Scudetto: 8 in 8 stagioni a soli 24 anni

IL TALISMANO

Otto campionati conquistati in otto stagioni a soli 24 anni. E' l'incredibile record di Kingsley Coman, l'esterno francese che ieri sera ha vinto il suo 5° titolo consecutivo in Bundesliga col Bayern Monaco. Da quando l'ex Juve ha firmato il suo primo contratto da professionista, nei campionati nazionali sono state solo gioie: nel suo palmares ci sono anche due Ligue 1 con il Psg e lo Scudetto con la Juventus nella stagione 2014-2015, quando collezionò 14 presenze e zero gol.

Coman ha vinto il suo primo scudetto in Ligue1 con Carlo Ancelotti al Paris Saint Germain nella stagione 2012-13 anche se quell'anno giocò solo 3 minuti in campionato. La stagione successiva, con Laurent Blanc in panchina, 2 presenze e un totale di 36 minuti e secondo titolo nazionale conquistato a soli 18 anni. Poi il passaggio a parametro zero alla Juventus, con cui firmò un quinquennale ma l'avventura a Torino terminò dopo una sola stagione proprio per andare al Bayern Monaco dove ha continuare a fare incetta di trofei, anche se la sua definitiva consacrazione è stata rallentata dai numerosi problemi fisici. In totale nella sua bacheca ci sono già la bellezza di 17 trofei: 2 campionati francesi, una Supercoppa francese, una Coppa di Lega francese, uno Scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, 5 Bundesliga, 2 Coppe di Germania e 3 Supercoppe di Germania. E non è finita qua, visto che il Bayern è ancora in corsa per la Coppa nazionale e per la Champions League.

Vedi anche Calcio estero Bundesliga: Lewandowski abbatte il Werder, Bayern Monaco campione di Germania