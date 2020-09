Barcellona: Messi non si allena in attesa di test per Covid-19

Leo Messi non prenderà parte all'allenamento programmato questa mattina dal nuovo allenatore del Barcellona Ronald Koeman. L'asso argentino, che ieri ha annunciato la sua decisione di restare in blaugrana anche per la prossima stagione, è infatti in attesa di effettuare i test per il Covid-19. Solo dopo essere risultato negativo Messi potrà tornare al centro sportivo blaugrana per mettersi a disposizione del tecnico olandese. Lunedì potrebbe essere il giorno tanto atteso dai tifosi del Barcellona per rivedere il proprio idolo con la maglia del Barça, sebbene solo in allenamento. Intanto il centrocampista olandese, De Jong, dal ritiro della nazionale si è detto felice della permanenza di Messi: "Personalmente sono molto contento che rimanga. È il miglior giocatore del mondo".