Barcellona, Messi e compagni: "Ok al taglio del 70% dello stipendio e aiuteremo i dipendenti del club"

LA SCELTA

I giocatori del Barcellona hanno comunicato di aver accettato la riduzione dello stipendio e lo hanno fatto tramite i canali social. Lionel Messi, come Luis Suarez e Ter Stegen tra gli altri hanno pubblicato un messaggio in cui ufficializzano la "decurtazione del 70% dello stipendio durante il periodo di emergenza" aggiungendo che aiuteranno a livello economico i dipendenti del club. La polemica in Spagna dunque termina qui: "La nostra volontà è sempre stata questa, capiamo il momento. Il nostro silenzio era dovuto al fatto che la nostra priorità era trovare una soluzione adatta".

IL MESSAGGIO DEI GIOCATORI DEL BARCELLONA

"Si è scritto e si è detto molto sulla prima squadra del Barcellona in riferimento agli stipendi dei giocatori durante questo periodo di Stato di Allarme. Prima di tutto, vogliamo chiarire che la nostra volontà è sempre stata quella di applicare un ribasso degli stipendi che percepiamo, perché capiamo perfettamente che si tratta di una situazione eccezionale e siamo i primi che abbiamo sempre aiutato il club quando ce lo ha chiesto. Incluso molte volte che lo abbiamo fatto di nostra iniziativa, in altri momenti che ritenevamo necessari o importanti.

Pertanto, non smette di sorprenderci che all'interno del club c'erano quelli che cercavano di metterci sotto la lente d'ingrandimento e cercavano di aggiungere su di noi pressione per fare qualcosa che noi sempre sapevamo che avremmo fatto. Dalla nostra parte, è arrivato il momento di annunciare che, a margine della decurtazione del 70% dei nostri stipendi durante lo Stato d'Allarme, daremo un contributo affinché i dipendenti del club possano riscuotere il 100% del loro stipendio fino a quando durerà questa situazione. Se non abbiamo parlato finora è perché la priorità per noi era trovare soluzioni che fossero reali per aiutare il club, però anche coloro che sarebbero stati maggiormente colpiti da questa situazione.

Non vogliamo lasciarvi senza mandare un affettuoso saluto e un incoraggiamento a tutti i culé che stanno vivendo momenti tanto difficili, così come a tutti coloro che aspettano pazientemente la fine di questa crisi a casa. Usciremo da tutto ciò molto presto e lo faremo tutti insieme. Visca el Barça i visca Catalunya!".