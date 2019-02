Barcellona, Messi come Pelè: almeno nell'esultanza

24/02/2019

Lionel Messi come Pelè. Il paragone potrebbe non trovare tutti d'accordo, ma dopo la tripletta segnata dalla Pulce al Siviglia, l'attaccante del Barcellona e il brasiliano sono sempre più vicini, almeno per quanto riguarda l'esultanza. La foto con Messi che festeggia la cinquantesima tripletta segnata in carriera abbracciando Dembelé è infatti identica a quella della finale del Mondiale del 1970, quando il Brasile piegò l'Italia 4-1 e Pelè esultò abbracciando Jairzinho esattamente nello stesso modo.