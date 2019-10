Aubameyang, che tackle all'ad del Dortmund: "Sei un pagliaccio"

LA QUERELLE

Volano gli stracci tra Pierre-Emerick Aubameyang e l'amministratore delegato del suo vecchio club, il Borussia Dortmund. L'attaccante ha risposto per le rime a una provocazione di Hans-Joachim Watzke ("sta facendo ottime cose all’Arsenal ed è contento quando guarda il suo conto in banca"). "Buon per te che non ho mai parlato dei motivi reali che mi hanno portato a lasciare il Borussia Dortmund, signor Watzke sei un pagliaccio" il tweet al veleno.

Le strade di Aubameyang e del Borussia Dortmund si sono separate nel gennaio 2018, un divorzio mal digerito dalla dirigenza giallonera. "E' contento quando guarda il suo conto in banca, ma il martedì e il mercoledì deve guardare la Champions in televisione e questa cosa sicuramente gli dispiace" la punzecchiatura di Watzke, a cui il bomber del Gabon ha risposto per le rime 24 ore dopo. "Buon per te che non ho mai parlato dei motivi reali che mi hanno portato a lasciare il Borussia Dortmund, signor Watzke sei un pagliaccio - ha scritto l'ex idolo del Muro Giallo -. Ricordo ancora quella volta in cui dicesti che non avresti mai venduto Dembélé, poi hai visto più di 100 milioni e sei stato il primo a incassare i soldi. Non parlare a me di denaro per favore. Lasciami in pace".