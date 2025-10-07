Logo SportMediaset
La carica dei 174: ecco tutti i convocati nelle nazionali del nostro campionato

Il Milan è la squadra con più calciatori impegnati, all'ultimo posto c'è la Cremonese 

07 Ott 2025 - 10:55

Tra nazionali maggiori e giovanili, questa sosta "porta via" ben 174 giocatori ai club di Serie A. Senza gli infortuni dell'ultimo minuto, sarebbero stati anche di più: Mina, Ostigard, Lobotka e Milinovic-Savic hanno dovuto alzare bandiera bianca. La squadra con più calciatori impegnati è il Milan (15) e al rientro affronterà la Fiorentina che lavorerà in questi giorni con 10 uomini in meno rispetto al solito. Di seguito, l'elenco completo. 

ATALANTA (10)

Marco Carnesecchi (Italia), Charles De Keteleaere (Belgio), Berat Dijmsiti (Albania), Isak Hien (Svezia), Nikola Krstovic (Montenegro), Ademola Lookman (Nigeria), Mario Pasalic (Croazia), Lazar Samardzic (Serbia), Kamaldeen Sulemana (Ghana), Relja Obric (Serbia U21)

BOLOGNA (11)

Nicolò Cambiaghi (Italia), Riccardo Orsolini (Italia), Massimo Pessina (Italia U19), Lewis Ferguson (Scozia), Remo Freuler (Svizzera), Torbjorn Heggem (Norvegia), Jhon Lucumi (Colombia), Nikola Moro (Croazia), Lukasz Skorupski (Polonia), Martin Vitik (Repubblica Ceca), Emil Holm (Svezia)

CAGLIARI (5)

Marco Palestra (Italia U21), Riyad Idrissi (Italia U21), Semih Kilicsoy (Turchia), Zito Luvumbo (Angola), Adam Obert (Slovacchia)

COMO (9)

Nico Paz (Argentina), Martin Baturina (Croazia), Tasos Douvikas (Grecia), Mergim Vojvoda (Kosovo), Stefan Posch (Austria), Jesus Rodriguez (Spagna), Jacobo Ramon (Spagna U21), Alex Valle (Spagna U21), Jayden Addai (Olanda U21)

CREMONESE (2)

Antonio Sanabria (Paraguay), Dachi Lordkipanidze (Georgia U21)

FIORENTINA (10)

Hans Nicolussi Caviglia (Italia), Roberto Piccoli (Italia), Moise Kean (Italia), Cher Ndour (Italia U21), Niccolò Fortini (Italia U21), Gabriel Martinelli (Italia U21), Edin Dzeko (Bosnia E.), Eman Kospo (Bosnia E.), Albert Gudmundsson (Islanda), Marin Pongracic (Croazia)

GENOA (11)

Jeff Ekhator (Italia U21), Seydou Fini (Italia U21), Marco Romano (Italia U20), Johan Vasquez (Messico), Mikael Ellertsson (Islanda), Sebastian Otoa (Danimarca U21), Brooke Norton-Cuffy (Inghilterra U21), Ruslan Malinovskyi (Ucraina), Hugo Cuenca (Paraguay), Ernestas Lysionok (Lituania U20), Lukas Klysys (Lituania U20)

INTER (13)

Nicolò Barella (Italia), Alessandro Bastoni (Italia), Federico Dimarco (Italia), Pio Esposito (Italia), Davide Frattesi (Italia), Manuel Akanji (Svizzera), Lautaro Martinez (Argentina), Petar Sucic (Croazia), Stefan De Vrij (Olanda), Denzel Dumfries (Olanda), Piotr Zielinski (Polonia), Hakan Calhanoglu (Turchia), Carlos Augusto (Brasile)

JUVENTUS (13)

Andrea Cambiaso (Italia), Manuel Locatelli (Italia), Lois Openda (Belgio), Jonathan David (Canada), Khephren Thuram (Francia), Vasilije Adzic (Montenegro), Teun Koopmeiners (Olanda), Francisco Coneiçao (Portogallo), Filip Kostic (Serbia), Dusan Vlahovic (Serbia), Kenan Yildiz (Turchia), Weston McKennie (USA), Edon Zhegrovo (Kosovo)

LAZIO (4)

Christos Mandas (Grecia), Elseid Hysaj (Albania), Boulaye Dia (Senegal), Gustav Isaksen (Danimarca)

LECCE (8)

Francesco Camarda (Italia U21), Ylber Ramadani (Albania), Medon Berisha (Albania), Lameck Banda (Zambia), Tiago Gabriel (Portogallo), Thorir Helgason (Islanda), Lassana Coulibaly (Mali), Kialonda Gaspar (Angola)

MILAN (15)

Matteo Gabbia (Italia), Davide Bartesaghi (Italia U21), Mike Maignan (Francia), Adrien Rabiot (Francia), Christopher Nkunku (Francia), Strahinja Pavlovic (Serbia), Ruben Loftus-Cheek (Inghilterra), Santiago Gimenez (Messico), Alexis Saelemaekers (Belgio), Koni De Winter (Belgio), Zachary Athekame (Svizzera U21), Pervis Estupinan (Ecuador), Luka Modric (Croazia), Christian Pulisic (USA), Rafael Leao (Portogallo)

NAPOLI (10)

Giovanni Di Lorenzo (Italia), Alex Meret (Italia), Leonardo Spinazzola (Italia), Luca Marianucci (Italia U21), Kevin De Bruyne (Belgio), Billy Gilmour (Scozia), Scott McTominay (Scozia), André-Frank Anguissa (Camerun), Rasmus Hojlund (Danimarca), Eljif Elmas (Macedonia N.)

PARMA (6)

Elia Plicco (Italia U19), Nicolas Trabucchi (Italia U19), Zion Suzuki (Giappone), Alessandro Circati (Australia), Sascha Britschgi (Svizzera U21), Benjamin Cremaschi (USA U20)

© Getty Images

© Getty Images

PISA (3)

Louis Buffon (Repubblica Ceca U19), Marius Marin (Romania), Isak Vural (Turchia U21)

ROMA (11)

Gianluca Mancini (Italia), Bryan Cristante (Italia), Niccolò Pisilli (Italia U21), Neil El Aynaoui (Marocco), Evan N'Dicka (Costa d'Avorio), Zeki Celik (Turchia), Evan Ferguson (Irlanda), Manu Koné (Francia), Artem Dovbyk (Ucraina), Jan Ziolkowski (Polonia), Kostas Tsimikas (Grecia)

SASSUOLO (8)

Luca Lipani (Italia U21), Fali Candé (Guinea Bissau), Tarik Muharemovic (Bosnia), Arijanet Muric (Kosovo), Alieu Fadera (Gambia), Imael Koné (Canada), Jay Idzes (Indonesia), Woyo Coulibaly (Mali)

TORINO (10)

Chè Adams (Scozia), Kristjan Asslani (Albania), Saul Coco (Guinea Eq.), Gvidas Gineitis (Lituania), Emirhan Ilkhan (Turchia U21), Alieu Njie (Svezia U21), Franco Israel (Uruguay), Guillermo Maripan (Cile), Adam Masina (Marocco), Marcus Pedersen (Norvegia)

UDINESE (10)

Alessandro Nunziante (Italia U20), Jesper Karlstrom (Svezia), Sandi Lovric (Slovenia), Jakub Piotrowski (Polonia), Saba Goglichidze (Georgia), Lennon Miller (Scozia), Razvan Sava (Romania), Jordan Zemura (Zimbabwe), Iker Bravo (Spagna U20), Abdoulaye Camara (Francia U18)

VERONA (5)

Grigoris Kastanos (Cipro), Cheikh Niasse (Senegal), Rafik Belghali (Algeria), Domagoj Bradaric (Croazia), Tobias Slotsager (Danimarca U21)

